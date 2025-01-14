【明報專訊】馮素波透露拍完《七公主》後轉做歌手，經歷15年走埠生涯，亦因忙於搵食，跟家人及「七公主」一眾好姊妹的關係變得疏離，曾一度鑽牛角尖，「以前好睇唔開，我四圍去掙錢養弟妹，但總係被孤立，弟妹都尊重我，但去玩、去旅行總唔會叫我，感覺好似怕多咗個老人家響度唔舒服，家庭聚會先會預我呢個大家姐。『七公主』當中，寶珠、芳芳及芝華較親密，就係呢段時間，佢哋曾在美國居住」。

與弟妹朋友感情無變

自從丈夫離世，波姐學懂放下，「回想當年忙於走埠，我確實跟弟妹、朋友疏離了，但感情係無變，我永遠都喺佢哋心中，只係生活上疏離，尤其10年前，我在無綫日以繼夜拍劇，即使佢哋約我都唔得閒應約，𠵱家少了工作，但失驚無神成日去搵人，人哋都唔習慣係生活上有我存在，但我約佢哋出來食飯都會出席，明白人生裏為何家人朋友一直尊重你，但生活上沒有你，就是因當年未有同步成長，大家有了自己家庭，生活都不一樣，自己結婚、離婚到再婚，又經歷過苦痛嘅事，都唔需要多講，近幾年想通了，做人亦開心好多」。

「唔覺孤獨就唔會孤獨」

波姐第二任丈夫蘇文雄2017年離世，兒子兩年前選擇移民英國，波姐表示不感孤獨，「即使有好多人圍住我，如果心情唔好，都會覺得孤獨。一個人反而覺得自由，聽粵曲又得，聽時代曲又得，抄經又得，做運動又得。始終一班契仔、契女陪住我嘅時候，唔可以做好自由嘅事，就算一個朋友陪住你，都未必會好自由，要絕對自由只有一個人嘅時候，如一個人覺得孤獨，係自己諗錯隔籬，所以有朋友陪或者自己一個人都可以好舒服，心態最緊要，唔好覺得自己淒涼孤獨，就唔會孤獨啦！」