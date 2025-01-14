《愛你的梅根》Netflix延播 哈里夫婦義助災民被轟為打卡

【明報專訊】加州山火災情持續，定居美國的英國王室哈里王子夫婦，上周五（10日）到疏散中心當義工，慰問救護人員，又幫世界中央廚房等慈善組織派飯，帕薩迪納（Pasadena）市長Victor Gordo大讚兩人的善舉；不過曾演出《一家親》的哲絲婷貝文（Justine Bateman），亦即《黑錢勝地》積遜貝文（Jason Bateman）的胞姐，透過社交媒體質疑哈里夫婦此舉只為打卡，「他們現在是政客嗎？兩人不是這裏居民，不過是遊客，還是災難般的遊客」，並形容兩人不比吃人血饅頭者好多少。不少網民同意哲絲婷的言論，但亦有人相信哈里夫婦純粹出於好心，並指出《特務A》女星珍妮花嘉納（Jennifer Garner）也在同一疏散中心當義工，「她在同一地方，也接受了傳媒訪問，還在狗仔隊面前擺姿勢（梅根和哈里沒有），但沒人指摘嘉納，只針對梅根，虛偽程度真令人震驚」。

講述梅根跟名人明星好友分享入廚、園藝等各方面品味生活的節目《愛你的梅根》，原定明日（15日）在影視串流平台Netflix上架，昨宣布節目會延期到3月4日播出。梅根在聲明中表示，她當下正專注幫助受山火影響的災民，並感激Netflix支持她延期播出節目的決定。另外，美國製片人公會（PGA）原定上周四（9日）公布提名，受加州山火影響，宣布延期至本月12日，有鑑災情持續，前天再度延期，表示安排下周公布入圍名單。

Beyonce捐1950萬賑災

另一方面，《魔法壞女巫》音樂監製Greg Wells位於太平洋斷崖的住所及家居錄音室，被山火吞噬，據報他仍在製作《魔》片續集的配樂，不過他強調錢財身外物，諷刺的是現焚毁的住所購自另一音樂監製Butch Walker，後者曾受加州山火之苦，於是遷居田納西州，才會出售物業。

樂壇天后Beyonce表示會捐出250萬美元（約1950萬港元）給洛杉磯消防救援組織，幫助痛失家園者災後重建。豪宅在山火中燒毁的《F檔案》男星祖沙積遜（Joshua Jackson）稱雖然失去美麗家園，但家人及鄰居都安全，自覺非常幸運。跟祖沙看法類近的《辯父律師》男星比利卜方頓（Billy Bob Thornton），位於馬里布的住所32年前亦遇祝融之災，他趁主演劇集《Landman》第2季結局發表劇終感言，稱最重要是生命及家人無恙。