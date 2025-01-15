丁子朗計劃日本銀座開畫展 作品回敬吳若希 答謝送廁紙

【明報專訊】丁子朗熱愛藝術創作，於酒店舉行小型畫展，並與酒店合作，將其中一幅作品製成賀年禮盒封面，昨日舉行酒會介紹，好友余宗遙、宋宛穎、湯君慈及徐㴓喬出席支持。

丁子朗稱獲邀合作起初感很大壓力，擔心產品賣不出，慶幸推出後僅個多星期，近萬盒全數售罄。他花兩個月時間完成13幅畫作，安排公開發售，正籌備稍後搞更大型展覽，「我的藝術畫廊經理人正斟洽在日本銀座舉行畫展，希望進軍國際，2025年有個好開始。我的正職仍是演員，副業才是畫畫，畢竟拍劇不能拍到60歲，但畫畫就可以，亦難得公司支持」。他稱未試過畫人像或人體素描，但不抗拒接受挑戰。會否邀緋聞女友郭柏妍幫手？他尷尬稱畫圈外人較有神秘感；又稱最想送畫回敬好友吳若希，「最近在雲南西雙版納拍新劇，該地酒店設備麻麻，吳若希得知我不夠廁紙用，翌日即送來大批紙巾，還足夠劇組人員用，非常感激她出手幫助，會送畫給她」。

忙拍內地劇 讚霍建華零架子

丁子朗最近忙拍內地懸疑緝毒劇《搏憶》，經常內地、香港兩邊走，預計農曆新年沒太多時間休息。他稱劇中跟台灣型男霍建華演師徒，大讚對方為人超友善，完全零架子，「自知普通話麻麻，但霍建華好好人，安慰我不要太緊張，大家閒聊傾運動講健身，他還叫我加油，讓我放下心頭大石」。

記者：林蘊兒