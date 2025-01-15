離婚3年習慣單身生活 58歲關秀媚等好劇本復出

【明報專訊】梁思浩主持無綫節目《直播靈接觸》邀得退出娛樂圈19年的關秀媚擔任嘉賓，前晚在電視城錄影。58歲關秀媚表示對方邀請過3次都沒答應，因沒遇過靈異事件，亦沒有靈異事跟大家分享，今次以中國傳統習俗為主題才答應。每個地方結婚和離婚有不同習俗，關秀媚有4個家姐，會分享她們當年出嫁時一些習俗，例如過大禮有樟木櫳，還有山珍海味和龍鳳鈪等，她說：「梁思浩問我有否見過大妗姐，我當年採取西式婚禮，沒有大妗姐，亦沒有穿裙褂，但有著婚紗，舉行了一個簡單派對。」不過她與李煒尚3年前結束16年婚姻，現已習慣單身。會否展開一段新戀情？她說暫不去想，看緣分。

拍戲兼顧生意無問題

談到工作，關秀媚表示經營美容產品代理生意，主要供應給酒店和餐廳。雖然退出娛樂圈19年，但對演出仍有興趣，正等一個好劇本，「最近都有電影和電視劇接洽，有些已有大綱，再演出不擔心不適應，因我19年的經歷比演戲更犀利，不介意演媽媽角色，最重要有發揮，只講一兩句對白就無意思。朋友說拍戲又兼顧生意會好忙，我覺得無問題，好充實」。梁思浩播出他們當年合作處境劇《城市故事》片段，當送給關秀媚的禮物。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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