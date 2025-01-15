女配對手太勁 無信心贏 陳曉華想要勤工獎 劉穎鏇開心陪跑

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》周日（19日）於澳門舉行，昨日最佳男、女配角10強部分候選人在電視城拉票，包括姜大衛、何廣沛、羅天宇、阮浩棕、林景程、陳曉華、劉穎鏇、郭柏妍和楊卓娜。陳曉華有3項提名打入10強，笑言最想獲最佳衣著及勤工獎。去年「女飛躍」劉穎鏇憑《飛常日誌》爭女配，承認對手太犀利，入圍陪跑都開心。

攝影：鍾偉茵

最佳男、女配角10強部分候選人現身電視城拉票，楊卓娜姍姍來遲，到場即跟大家道歉，表示食了藥弄錯時間，見她左邊眉頭位置有明顯疤痕，她解釋在內地拍劇時被昆蟲叮咬，搽藥膏未見好轉，加上拍劇化妝，傷口受細菌感染，現需定時洗傷口和食藥。

陳曉華想再奪最佳衣著獎

陳曉華除入圍飛躍進步女藝員10強外，分別憑《巾幗梟雄之懸崖》及《異空感應》打入最佳女配角及馬來西亞最喜愛TVB女主角10強，表示去年沒有去頒獎禮，今年開心參演頒獎禮宣傳片，好想有機會感受企上頒獎台的感覺。問對奪哪個獎有信心？陳曉華笑言：「最佳衣著獎，之前攞過有秘訣，準備了一襲性感又華麗的戰衣，簡潔得來有設計，相信大家會投我一票。」她承認對角逐女配角沒有信心，因對手強勁，《黑色月光》的黃翠如和楊卓娜都做得好好，其他候選人亦好犀利，覺得大家都值得攞獎。

陳曉華覺得「女飛躍」同樣競爭激烈，關嘉敏與陳懿德在綜藝節目表現出眾，這個獎是鼓勵大家努力及有進步，其他對手都進步好大。她大呻去年到馬來西亞宣傳時，未知《異空感應》會推出，錯過為自己拉票，「不過能夠打入10強已經好開心同榮幸，我想攞勤工獎，之前參演多部劇，被封『劇后』，如果再加個『勤工劇后獎』就好」。她認為若有獎就開香檳，沒有獎會繼續努力。

郭柏妍內地拍劇學識獨立

去年女飛躍劉穎鏇憑劇集《飛常日誌》爭女配角外，參演的劇集及主持的奧運節目入圍其他獎項，她說：「我是奧運六星，參與團體工作，大家為節目經歷很多和付出好多心思，希望可以得獎。」至於女配角獎對手太犀利，她個人看好楊卓娜和黃翠如，大讚兩人演得好好，值得攞獎，笑言陪跑都開心。劉穎鏇跟陳曉華一樣希望爭取最佳衣著獎，透露戰衣會大騷長腿，剪裁及顏色都是她未試過著的。說到心水視后，她笑言：「貪心想投楊茜堯、林夏薇、陳自瑤及姚子羚，看過她們演的劇集，又想趁機幫張振朗拉票，希望佢有好成績。」

郭柏妍同以《飛常日誌》爭女配角，同樣看好黃翠如與楊卓娜，還有陳曉華。她近期忙拍劇甚少曝光，透露有4套劇未出街，「之前在深圳拍《夫妻的搏弈》，現在已拍完，這段時間學識獨立照顧自己」。少在港會否覺得陳曉華比她多機會？郭柏妍說：「不會，公司會給各演員不同機會展現才能，不會與別人比較，最緊要贏自己。陳曉華在《金式森林》演我後母，大家感情好好。」

何廣沛撐羅子溢夫婦稱帝封后

何廣沛與羅天宇分別憑《黑色月光》與《巾幗梟雄之懸崖》角逐男配角，前者力撐同劇楊茜堯一定要攞視后，笑稱不撐林夏薇因劇中分不同陣營，男配角撐「大哥」蕭正楠和「大嫂」黃翠如，「我被翠如的演出感動到喊，希望楊茜堯與羅子溢可以『夫妻檔』奪視后同視帝，羅子溢在《婚後事》演得好有滄桑感」。

羅天宇個人及劇集有11個提名，最後只有男配角入10強，他說：「已滿足，努力拍劇有成果，我勤力又抵用，希望監製們多留意我。」他看好蕭正楠奪男配角，稱對方在《巾幗梟雄之懸崖》分飾3角好難，拿揑得好好，女配角覺得同劇陳曉華有機會，讚對方有很大進步。