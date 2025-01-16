《破．地獄》香港電影評論學會大獎「捧蛋」感失望 衛詩雅認打擊角逐金像影后信心

【明報專訊】衛詩雅早前憑電影《破．地獄》獲四個影后獎，包括華鼎獎華語最佳影視女演員、亞太影展、新時代國際電影節金揚花獎與第16屆澳門國際電影節最佳女主角。近日「第18屆亞洲電影大獎」公布入圍名單，衛詩雅未入圍角逐影后；2024年度香港電影評論學會大獎最佳女主角敗給《虎毒不》談善言，對此她承認有點失望，亦打擊角逐香港電影金像獎影后信心，盼獲腳頭好的未婚夫加持，可以再下一城。

記者：柯美

下月結婚的衛詩雅昨日到觀塘出席新年活動，稱今年是最後一年以衛小姐身分過農曆新年，日前在社交平台分享過大禮儀式，排場非常勁，透露兩周前過大禮，覺得好好玩、好開心，滿載而歸，聘禮一架車也不夠載，「當日戴了很多金飾，有三對龍鳳鈪、金鏈和流星錘等，老闆楊受成好大手筆，有禮物亦有現金」。

鍾欣潼當年結婚獲楊受成送千萬樓盤嫁妝，老闆是否也送樓給她做嫁妝？衛詩雅說：「我沒有。」她早前為《破．地獄》四出宣傳，表示雙方家長前日才首次見面一起試菜，被未婚夫詐型，不過非埋怨她沒時間籌備婚禮，是擔心她的身體狀况，「我累到睡覺時深層肌肉抽筋，佢好擔心，今（昨）晚終於可以與未婚夫一起封回禮利市」。

不了解機制 敗給談善言未感不值

《破．地獄》收逾1.5億元登香港華語片票房榜首，不過日前香港電影評論學會大獎公布得獎名單，一個獎項也沒有，僅是其中一部推薦電影。衛詩雅承認為團隊感到失望，對敗給《虎毒不》談善言，未能奪最佳女主角亦有點失望，「冇辦法，每個人喜歡和每個頒獎禮的評審準則都不同，不一定每次都是我贏，都替所有得獎者開心」。

會否覺輸得不值？衛詩雅說：「絕對不覺得，大家都有付出努力。」對於外界有批評香港電影評論學會大獎是小圈子選舉？衛詩雅表示不知情，不了解機制，每個獎都有不同機制，不可這樣說。會否打擊攞金像影后信心？她承認有少少，「盡力啦，每年對手都好強」。說到未婚夫腳頭好，之前為她帶來4個影后殊榮，可能再下一城，衛詩雅說，「都係，希望得到他加持。」

《破．地獄》加長版4月上映

衛詩雅亦未能憑《破•地獄》入圍角逐第18屆亞洲電影大獎最佳女主角，她同感失望，不過替同片許冠文和朱栢康分別入圍角逐最佳男主角和男配角高興，「亞洲電影大獎是全亞洲電影都可以參加，所以見到有港人入圍很開心，為港爭光」。

至於《破•地獄》加長版，以衛詩雅所知將於4月上映，否認因題材不吉利延後，不排賀歲檔，「破舊迎新更好，今年有很多賀歲片，後期製作室供不應求，才趕不及在新年推出。是否加長結尾我在救護車的喊戲，我聽講是，但不肯定」。

文雋稱評論學會近10年走偏鋒

此外，香港電影評論學會創會會員、資深電影人文雋前日在網上節目《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》評論今屆評論學會大獎賽果，認為《破•地獄》遭電影評論學會冷待。他說近10多年覺得評論學會有少少走偏鋒，部分會員似希望引導金像獎的投票結果，從而獲得滿足感，因此投票時會有計算、猜度和衡量。他舉例指陳果電影《三夫》女主角曾美慧孜當年是獲頒評論學會影后，再贏金像獎影后。文雋覺得評論學會的風格是少提商業電影，但既然《九龍城寨之圍城》能奪最佳電影，為何忽略《破•地獄》5強不入。他又替衛詩雅、導演陳茂賢未能奪獎不值，稱談善言憑電影《虎毒不》奪影后是爆冷，套戲未正式上畫，很多人未看過。