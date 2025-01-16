【娛樂場】內地劇《國色芳華》 失婚女強人楊紫戀偽貪官李現

【明報專訊】 內地女神楊紫聯同李現及魏哲鳴主演改編自意千重同名小說的古裝劇《國色芳華》日前首播，一周播放量破3億，近日在黃Viu上架。以唐朝為背景，講述商賈之女何惟芳（楊紫飾）為救病母，急需劉家的御賜「紫犀丸」而無奈下嫁劉暢（魏哲鳴飾），婚後丈夫不但對她冷漠疏遠，成婚當晚更坦誠自己是被迫成親，何惟芳對這段利益關係的婚姻徹底心寒。在雅冠長安「花鳥使」蔣長揚（李現飾）協助下，何惟芳和離出戶（自願離婚），並在長安創立品牌「花想容」，專注栽培和推廣稀世牡丹，與一群命運坎坷的女性共同努力，將品牌打造成城內最強花坊。何惟芳逐漸贏得商界尊重，同時了解到一身罵名的蔣長揚實質是心繫天下的賢臣，因此決定從旁協助對方報國，二人漸生情愫。

劇情不拖沓 網民封「年度爽劇」

《國色芳華》開播後，不少觀眾讚節奏明快不拖沓，首集便交代何惟芳和劉暢有名無實的夫妻關係，以及劉暢放不下舊情人李幼貞的背景，又迅速推進到蔣長揚協助何惟芳設局「和離」，當眾抓姦劉暢出軌，劇情大快人心，有網民封為「年度爽劇」。楊紫在前4集演活時女性的卑微，為救母下嫁劉暢，不但得不到對方寵愛，還被丈夫家暴。她意外得知當年救母的「紫犀丸」是贋品，害得母親延誤救治時機；夫家又擅自變賣她的嫁妝，其貼身丫鬟玉露更意外身亡，使她悲痛欲絕。楊紫在多幕慘情戲表現獲讚，其中向劉暢連續磕頭9次，讓不少觀眾感痛心。「何惟芳」一角從這裏開始轉變，下決心不再忍讓，誓要做回自己。

李現劇中飾演看似貪官，實質救國憂民的官員蔣長揚，足智多謀，有着過人的謀略，還決定投資牡丹奇才何惟芳的花坊，使她自力更生遠離渣男，角色設定很好，獲網民大讚。

相隔6年再合作 楊紫讚李現變成熟

楊紫與李現繼2019年《親愛的，熱愛的》後再拍檔，楊紫大讚李現：「以前我們可能會在片場嘻嘻哈哈，現在我們會討論一些比如技術上的東西或這一場戲要怎麼走，他帶給我很多不一樣的火花，彼此更加進步。」魏哲鳴近年頻演深情霸總受觀眾喜愛，今次在《國色芳華》一改形象，飾演遵從父母決定而與何惟芳成婚的劉暢，不但常言語欺凌妻子，心中還另有愛人，甚至當眾出軌，演技獲讚出色，開啟與別不同的「渣男」戲路。

《國色芳華》在演員化妝、造型和場景搭建上甚考究，劇中女角額心的花鈿、細長的柳葉眉和霧面白晳肌膚，讓人聯想到唐朝獨有的妝髮造型。劇組準備了逾1500套服裝，製作期長達340天；女主角何惟芳因牡丹發迹，劇中有不少盛大的花卉場景。