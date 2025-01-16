中居正廣性侵醜聞添新受害者 富士電視台遭股東譴責管治缺失

【明報專訊】前日本男團SMAP的52歲隊長中居正廣最近捲入性侵醜聞，日本雜誌《週刊文春》早前爆料，指他在飯局性侵一名任職富士電視台的演藝界「B小姐」，中居向女方支付9000萬日圓（約450萬港元）和解費，並簽訂保密協議。事件曝光後惹起軒然大波，中居主持的節目全被抽起或刪剪，他日前發道歉聲明，但事件仍未平息。《週刊文春》昨再爆料，化名「水谷愛子」的受害者揭開飯局內情，並指控富士高層A先生長期安排女主播性招待。富士的大股東對事件感憤怒，譴責管理層之外，並要求徹查事件。

文：蘇珮欣

《週刊文春》昨報道，化名「水谷愛子」的女主播透露曾遭富士電視台高層A先生設局參與性招待。事發於2021年12月，當時新冠疫情仍肆虐，她接到A先生的信息，邀她參加位於六本木君悅酒店的聚會。愛子起初以為是在餐廳飯敘，怎料被帶到酒店房間，同場還有兩名女主播。

富士高層安排女主播性招待

愛子稱A先生安排她坐在某男星旁邊，兩名女主播則分別坐在中居正廣兩旁。愛子表示，中居酒後言行顯得自大，跟平時在節目的親切形象不同。A先生又提醒愛子不要在聚會上談及SMAP相關話題。愛子稱飯局氣氛詭異，好像早已設計好一樣，男工作人員與A先生以工作為由，先行離開，房間只剩下愛子與男星，以及中居與一名女主播。愛子目睹中居向女主播「埋手」，而她則突然遭男星撫摸大腿。愛子稱當時感到很害怕，但又擔心拒絕會失去工作機會，一度躲進洗手間暫避。愛子走出洗手間後，該男星已全裸向她招手，愛子含淚拒絕，男星才穿回衣服。愛子稱自從那次事件後，再也沒接到A先生安排的工作。她狠批A先生長期將女主播當成性招待的「工具」，還指富士電視台社長默許這行為長達20年。

《週刊文春》報道指富士電視台高層A先生深受中居正廣及著名搞笑藝人松本人志的喜愛，三人亦相識多年。在中居及松本的支持下，A先生當上節目監製，現已躍升為富士節目部部長。A先生長期安排女主播及女員工參與「性招待」，以助他步步高陞。

中居正廣因性醜聞形象下滑，富士電視台因有高層牽涉其中，亦受到外界指摘。據日媒報道，持有7%富士電視台股份的大股東之一美國投資基金公司Dalton Investments前日發聲明，指中居正廣事件不僅反映日本藝能界的問題，也暴露了富士的管治缺陷，「維持觀眾和贊助商信賴至關重要，這個問題須適當、迅速、果斷處理，否則會損害股價」。

Dalton Investments稱身為富士大股東之一，對事件感到非常憤怒，要求電視台提高透明度及信賴度，安排獨立調查專家徹查事件。富士昨回應該聲明，稱從去年底開始聘用第三方律師調查事件，電視台會根據調查結果，再制定適當的應對措施。

中居正廣辭去NTV節目

另外，再有日本電視台與中居正廣「割席」，NTV昨宣布中居辭去《THE！世界驚天新聞》主持一職。NTV表示與中居商討後，鑑於節目內容涉及新聞時事，經過綜合判斷，中居會退出，今後工作人員會繼續努力製作節目。《THE！世界驚天新聞》是中居正廣與搞笑藝人笑福亭鶴瓶自2001年合作主持的節目。事實上，自性侵醜聞曝光後，中居已暫停演出，並刪剪他所有鏡頭。