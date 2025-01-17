面有「橫刀奪愛墨」 莊子璇蛇年旺事業零愛情

【明報專訊】薛家燕、莊子璇、胡美貽、徐文浩及堪輿學家麥玲玲、李丞責昨日出席無綫新春賀年節目《2025風生水起》記者會。莊子璇獲贈言蛇年事業旺，愛情運是零，她說：「未來幾年愛情運都是零，叫我專心工作，拍拖的話，會被人橫刀奪愛，因我面上有粒墨叫『橫刀奪愛墨』，但我喜歡這粒墨，不打算脫。」對於有網民指她又「變臉」，與鄧麗欣撞樣？她說：「成日話我撞樣，胡美貽見過我未化妝最殘的樣子。」胡美貽讚對方不化妝依然是女神樣，「我反而覺得她和徐文浩撞樣，好似兩兄妹」。

胡美貽有桃花運

胡美貽表示新一年最重要「上位」，去年龍年犯太歲，應該最壞已過去。堪輿學家有否說她蛇年運程？她說：「師傅話我今年桃花旺，人緣好，愛情運亦相當旺。（會結婚？）要看可有追求者。」她默認已跟男友分手，現對感情事抱佛系心態，「命裏有時終須有，緣分要來就會來，無需敲門。（可有人追求？）未有，我都無出街。（可以上網結識。）網上很多騙子，好多AI」。

麥玲玲稱蛇年會有很多不正常戀情和地下情爆出，觀眾會有很多花生吃。她與李丞責均表示娛樂圈和影圈在蛇年有望谷底反彈，藝人有機會獲國際大獎。李丞責稱蛇年旺女性。對於有傳7月會有災難？他說要注意腸胃問題、感冒、手足口病和皮膚病，亦要注意交通問題，9月去韓國要慎重一點。

記者：柯美