回巢拍劇 點名羅子溢陳自瑤合作 袁詠儀獲無綫主席許濤深圳探班

【明報專訊】1990年港姐冠軍及兩屆金像獎影后袁詠儀相隔16年，近月回「娘家」無綫參演新劇《模仿人生》，並點名與《婚後事》男女主角羅子溢和陳自瑤合作。她透露因為好欣賞監製鍾澍佳的作品，應承接拍新劇，老公張智霖好支持，爆對方說人一定要工作才長壽，不可太早退休。無綫對袁詠儀回巢十分重視，行政主席許濤更親自到深圳探班。

娛樂組

近年有不少無綫出身的藝人回巢拍劇，影后袁詠儀（靚靚）是其中之一，正在深圳為新劇《模仿人生》開工，繼2009年《富貴門》後，相隔16年再回「娘家」；她的老公張智霖亦會與吳卓羲拍另一部新劇《璀璨之城》。靚靚早前被網民「捕獲」為《模仿人生》開工，日前行政主席許濤更前往探班，可見她受重視程度。無綫娛樂新聞台前往深圳採訪，許濤見到袁詠儀說：「你好耐無拍劇喇，多謝你返嚟呀。」袁詠儀說：「係呀，你要多啲支持我哋呢套劇！」許濤回應：「所以我咪嚟囉！」

合約寫明同哪個演員合作

靚靚受訪時談到相隔16年回巢拍劇因為一個人，就是《模仿人生》總監製鍾澍佳，「我幾鍾意他近年的作品，他好好，之前有問過我拍不拍一些劇，我話想拍另外一些，真的有些幾得意，我便考慮」。她提到好喜歡《婚後事》，覺得好貼地。《婚後事》男女主角羅子溢與陳自瑤一同參演，靚靚承認是她爭取，笑言合約有寫：「呢啲要求冇乜人做，通常係講開工時間，幾多錢，但我唔係，我就係要呢啲演員。」靚靚得知羅子溢和陳自瑤，還有多名工作人員跟她一樣是追求完美的處女座時，她笑說：「咁麻煩？咁呢個劇組有難喎。點解呢套劇唔喺8、9月拍？我哋可以做個大生日會。」

靚靚稱今次拍劇獲張智霖支持，對方覺得人要工作才會長壽，「佢覺得人一定要做嘢，唔做嘢好快死，唔可以咁早退休，要揀自己鍾意做嘅，如果喺屋企你眼望我眼，好快會鍊死對方」。她表示老公好少探班，大家都拍戲，沒有什麼好睇。張智霖會否好掛住她？靚靚笑言：「總之唔死就得喇。」

羅子溢陳自瑤向影后偷師

陳自瑤與羅子溢好期待跟靚靚合作，前者說靚靚是影后，希望可以有多些對手戲，相信會學到好多。羅子溢表示之前跟張智霖合作，現在又有機會與靚靚合作，可以跟這麼有分量的演員拍劇，有好大新鮮感，他既興奮又戰戰兢兢，感覺似第一次追女仔。