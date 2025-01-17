粉絲爭位風波 盧瀚霆自責不夠好 fan club認有人不守規影響偶像

【明報專訊】MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）前日上午到海港城出席品牌活動，他們的粉絲「姜糖」、「神徒」及「爵屎」逼爆商場。3子現身前，一度有逾10名疑似神徒進入姜糖的專屬區，雙方發生爭執，驚動警方到場處理。他們活動後受訪被問及此事，姜濤與Anson Lo一臉嚴肅，由Edan代表說有聽聞，未了解詳情，知大家辛苦，最重要安全，互相尊重。

「教主」Anson Lo前晚在社交平台發文回應事件，他對神徒說：「回到家了，看到你們陸陸續續的應援，全力支持今（前）天的品牌，很窩心。同時，真的不希望大家會因為我的存在而吵架、不開心，自己有做得不好，曾經讓你們對出席活動感到失望、灰心喪氣。從前至現在，我一直也想給予你們正能量，想在活動中見到你們每一位，想在活動中見到你們每一位開心，而我知道屬於我的，都是乖巧的。我能做到的就只有繼續做好自己的工作，做個好榜樣，下一次、每一次，再和你們每一位見面時，我自己再做好一點，哪怕只是一丁點的進步。今（前）天辛苦你們每一位了！」

fan club籲神徒保持良好態度

Anson Lo的fan club亦發文表示：「就今（前）日的公開活動中，為數約十餘神徒不遵守大會規定，對保安工作人員表現出不合作的態度，甚至與其他在場人士發生爭執，最後更驚動警方。這不僅為在場其他粉絲帶來不便，更嚴重影響大眾對教主及神徒的印象。」fan club為確保每名神徒能享受到愉快、安全的活動體驗，呼籲遵守活動現場所有規定和指示，尊重工作人員與配合，保持良好態度。

娛樂組