回應《魷魚2》爭議 T.O.P：愧對隊友

【明報專訊】Netflix韓劇《魷魚遊戲2》開播至今，飾演參賽者「薩諾斯」的男團BigBang前成員T.O.P從未參與宣傳活動，前日終於打破沉默，接受韓媒訪問，也是他自2017年涉毒後首次開腔回應事件。T.O.P表示帶着沉重的心情受訪，內心感到歉疚，「如果跟同劇演員一起宣傳，感覺會滋擾到大家，所以才安排這次會面」。重提當年吸毒醜聞，他坦承行為愚蠢，至今仍在反省，「20多歲的時候，雖然獲得很多愛與支持，同時亦有前所未見的黑暗，因為自我厭惡才會犯錯，當時疲憊得連站起來的力量都沒有，想過放棄一切」。

有傳T.O.P私下與李政宰及李秉憲相熟，透過人事關係才獲得《魷魚2》角色，T.O.P否認並指是製作公司邀請他演出，「因為角色濫藥，所以找我演出，對我來說是艱難決定，因要面對羞恥的過去」。他強調是透過試鏡才獲得角色，又指選角公開後，惹起極大爭議，令他一度崩潰，幸獲導演黃東赫支持。對於演技捱批，T.O.P表示無論評價好壞都接受，也是演員必經和學習過程，「我犯下的罪，就要付出代價」。

談到BigBang隊友，T.O.P表明「因為有歉意，沒臉見他們，所以選擇離開組合」。他承諾要健康且踏實做人，又會繼續做歌手及演員，近年積極創作音樂，適當時候會公開作品。