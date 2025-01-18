李玟50歲冥壽「永遠的月光愛人」揭幕 李媽媽激動爆喊 李思林：失去最愛心如刀割

【明報專訊】李玟（CoCo）前年7月離世，她當年在台灣發展爆紅，昨日是她50歲冥壽，家人在台灣金寶山碑林名人區，為李玟建立紀念雕像，以當年她在奧斯卡金像獎獻唱《臥虎藏龍》主題曲中文版《月光愛人》為靈感，雕像名為「永遠的月光愛人」。李玟媽媽及兩家姐李秋林、李思林出席揭幕儀式，李媽媽傷心痛哭，離開前說：「救救我的妹妹（指李玟）。」令人感心酸。李思林稱希望讓歌迷有一個懷念妹妹的地方。問到李玟丈夫Bruce有否跟她們聯絡？李思林表示很多年沒有聯絡。

娛樂組

李玟的紀念雕像出自藝術家王志文之手，其作品曾多次在日本、韓國及香港等地展出。這次王志文耗時一年才完成李玟「永遠的月光愛人」雕像。李玟家人希望透過雕像，大家回憶李玟每一次精彩的舞台表演、甜美的歌聲及在這片土地踏過的足迹時，也能把她燦爛的笑容、善良的心意傳遞到社會每一個角落，傳遞給更多的人，去懷念這位天后。

逾百粉絲到場追思

家人稱這尊雕像逼真傳神，看到成品後忍不住淚流。李思林表示從雕像準備前期，就跟雕塑家王志文反覆溝通，更花許多時間選出李玟生前的照片讓老師參考。如今看到成品呈現在眼前，她有感而發說：「看到雕像後彷彿看到妹妹，家人之間滿滿的回憶再次湧上心頭。」昨日有逾百粉絲到場，帶來鮮花及氣球追思李玟。

李媽媽無法走出傷痛

年事已高的李媽媽在家人攙扶下走入園區，情緒激動的她到了現場即放聲大哭，不時發出啜泣聲，無法走出失去愛女的傷痛，離開前說了一句「救救我的妹妹（指李玟）」，對女兒離世感不捨。李思林見到媽媽如此難過，大喊3次「媽媽加油」，歌迷也跟着喊，李媽媽不斷拭淚。李思林哭着說：「這個心情真的很不容易，真正的死亡是所有人把你忘記，我相信不會發生在CoCo身上。」她對妹妹離世感難過，「以為時間會治癒傷痛，但沒想像中簡單」。

李思林代表家屬致辭，稱相信歌迷絕對不會忘記最愛的妹妹，「她是我們的最愛、永遠思念的人，雖然今（昨）天的慶生會，最重要的主角無法參與，但我相信她能感受到我們的愛」，她說到激動處忍不住落淚，哽咽續道：「失去我們最愛的人，真的是悲痛萬分、心如刀割。」

雕像旁種櫻花樹陪CoCo

對於選址金寶山設置紀念雕像，李思林希望讓歌迷有一個懷念妹妹的地方，「李玟喜歡山、喜歡海，我相信她會喜歡」。家人在雕像旁種下一棵櫻花樹，代表對李玟的思念。李思林說：「這棵樹會愈來愈壯大，我以後走了，還有這棵樹陪CoCo。」問到李玟離開後，有否跟李玟老公Bruce聯絡？她表示很多年沒有聯絡。