江嘉敏節食跑步減肥 拒做大媽 謝東閔：無想過與朱智賢復合

【明報專訊】江嘉敏、謝東閔、何廣沛、葉蒨文等前晚擔任仁濟慈善晚宴表演嘉賓。江嘉敏否認是「魔音」，指當初加入無綫已開始跟老師學唱歌，但不是定期上堂，最近到謝東閔的音樂學校接受訓練，覺得歌聲不會令大家失望，聽到自然會好開心，屬於「氣氛組」，「之前跟薛家燕去馬來西亞登台，反應幾好，希望再有機會」。

江：只看身材是膚淺

談到身形發福，遭網民揶揄肥到似大媽。江嘉敏解釋可能之前懶做運動，正努力減肥，節食、健身、跑步、打羽毛球和網球，半個月減走逾6磅，「減肥以健康為主，盡量每日抽時間跑5至10公里，計劃參與慈善賽跑，做善事又可減肥。我不擔心身形脹爆嚇走男士，應注重女性內涵，若只看身材是膚淺」。

謝東閔知道江嘉敏到他的音樂學校上堂，雖未聽過對方現場演繹，但相信應及格有餘，不算魔音，但有很大進步空間。

謝東閔離巢無綫後以自由身接工作，享受現在工作模式，除繼續做唱歌導師，亦不放棄幕前演出。他早前與戴祖儀到廣州開演唱會，歌迷反應不錯，計劃到內地其他城市巡唱，香港則未知何時開騷。他去年跟朱智賢分手，稱沒有受情傷，雙方有保持聯絡，關係良好似家人，朱智賢的愛犬喪禮都有出席慰問。有指朱智賢失戀後不開心，有否復合機會？謝東閔似暗示復合無望，「關心朋友有好多種，我沒有想過（復合）。大家已放下，一切隨緣」。他說分手不涉第三者，未知何時準備接受新戀情，緣分難預計，暫時工作為先。

記者：林蘊兒