周吉佩龍婷自認廚藝了得 倪樂琳：暫時避免去泰國

【明報專訊】應屆港姐冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤前晚聯同周吉佩、龍婷、羅啟豪、李佳等錄影無綫新春節目《2025客家春晚．粵港澳大灣區（香港）之夜》。倪樂琳與楊梓瑤對烹飪一竅不通，在節目只充當打雜。

楊梓瑤返北京與家人度歲

倪樂琳表示只識煮即食麵，雖然媽媽廚藝了得，但沒有請教，因很怕掂新鮮食材，尤其是魚，覺得觸感好核突。楊梓瑤透露農曆新年返北京與家人度歲，「北京新年氣氛很熱鬧，家人會一起包餃子，我喜歡燒炮仗，但現在不可以了」。倪樂琳原本想去韓國和日本旅行，但怕凍打消念頭，決定留港陪家人。會否考慮去泰國？她說：「有少少驚，暫時避免去，我和女仔去更加驚，之前都遇過電騙，話銀行要扣我兩萬元保險費，差點就撳入連結，幸好先問媽媽有否欠保險費，才沒有被騙。」

龍婷表示廚藝了得，農曆新年會煮盆菜給家人品嘗，但不敢講有什麼拿手菜，「只要是中餐，我一試便知怎樣煮，除非很特別配料，否則難不到我」。周吉佩聞言讚犀利，指龍婷是金舌頭，邀對方上其網上飲食節目任嘉賓，「一齊出去覓食試菜，看她是否真的試完識煮」。周吉佩也自稱廚藝不錯。有提議兼職做廚師，他笑說：「我驚唱歌事業會被烹飪耽誤了。（顏志恒本身是廚師，沒有被耽誤？）由參加《中年好聲音》至今，他未煮過東西給我食，不過我們已約好農曆新年飯聚，由女士們下廚，我們負責食。」

記者：柯美