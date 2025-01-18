郭富城現身謝票賀電影獲獎 導演麥啟光宣布拍《臨時劫案》系列

【明報專訊】郭富城主演電影《臨時劫案》去年上映贏口碑及不俗票房，早前於第31屆香港電影評論學會大獎獲「最佳編劇」，同時成為10部推薦電影之一，郭富城角逐最佳男主角打入5強，但敗給《爸爸》劉青雲。日前《臨時劫案》舉行周年慶特別謝票場，恭賀劇組得獎，導演麥啟光表示入行30年首次獲得獎項感開心，宣布開拍《臨時劫案》系列，延續郭富城飾演的梅藍天的角色。郭富城感謝林家棟與任賢齊兩名拍檔，令整件事產生化學作用。

娛樂組

郭富城（城城）剛完成海外巡迴演唱會，日前返港即聯同導演兼編劇麥啟光、編劇陳偉斌、萬芫澄及演員王頌茵現身《臨時劫案》周年慶特別謝票場，恭賀劇組於電影評論學會得獎，並感謝觀眾一年來對該片的支持熱度不減，不少觀眾高呼重映。城城在《臨時劫案》飾演悍匪梅藍天，性格怪異愛講規矩及禮貌，他更戴上假哨牙演出，讓觀眾印象深刻。片中與林家棟及任賢齊臨時結盟打劫的兄弟情，笑中有淚。

城城：有時會掛住梅藍天

城城多謝導演、編劇賦予他演繹一個有血有肉又如此有趣的角色，演得很享受，自言有時會掛住梅藍天。他表示一年後看到觀眾熱情依然高漲，非常感動，「好多謝觀眾喜歡《臨時劫案》，多謝導演同編劇的帶領，最後電影呈現出來的梅藍天，同我睇劇本時更超乎想像！這個周年慶特別場很有意思，多上幾場同觀眾重溫，也是開心事！」

與家棟小齊起化學作用

編劇陳偉斌感謝城城參與，形容他是一個非常有創造力的演員，「梅藍天每次出現是為推進劇情，但好記得拍廟街第一日戲，郭富城坐在校巴食花塔餅，我偷偷同導演講，他就是梅藍天！好多謝郭富城，創作戴假牙的梅藍天，他不單止叫郭富城，仲叫Amaz城。」城城隨即講多謝，同時希望借觀眾掌聲，多謝林家棟及任賢齊（小齊），他說：「他們是好好的演員，大家的火花，配合到梅藍天的節奏，好似打波咁，有好的對手，令件事有化學作用，多謝家棟、小齊。」

麥啟光入行逾30年首獲獎

導演麥啟光稱入行至今逾30年，人生第一次擁有電影的獎項，今次是編劇獎，也想同劇組分享喜悅，因為劇本是他與編劇陳偉斌、萬芫澄花了3年時間創作。他期望《臨時劫案》繼續有各方面的好成績，可以同演員及劇組分享。問到《臨時劫案》口碑好，不少觀眾好喜歡梅藍天角色，會否考慮添食？他說：「會的，因梅藍天這個人物應該要延續，不論是前傳或延續，他有好多可能，值得從這個人物出發。」城城聞言驚訝說：「梅藍天原來未死？」陳偉斌補充：「咁可能拍前傳！一個悍匪是如何煉成的。」現場觀眾報以熱烈掌聲。

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