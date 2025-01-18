衛詩雅婚前嘗性感滋味 對生育抱隨緣態度

【明報專訊】衛詩雅昨日以性感打扮為家電品牌擔任開幕嘉賓，笑言服裝剪裁突顯曲線，可在出嫁前一嘗性感滋味，有震撼感，非常滿足。她稱日內選婚紗再決定是否要性感款式，笑言平時穿性感衫沒法達到效果，似著童裝，希望大家不要抱太高期望。

被助養女孩感動

衛詩雅早前到柬埔寨探訪，鑑於最近不少港人及內地人被誘騙到泰國、緬甸交界園區從事電騙，她出行前也有少少驚，「未婚夫時刻跟我保持聯絡，亦打開隨身手機的定位功能，方便他追蹤我」。她感恩此行順利，首次跟助養女孩見面好感動，「她6歲開始由我助養，不知不覺今年已14歲」。她母愛大發，見到助養女孩即上前擁抱，對方攞功課給她看，寫字好靚，說將來想做醫生。對於生育，衛詩雅認為未必一定自己生，可以轉化力量幫忙有需要孩童，「我去完今次探訪，再助養多兩個孩童，因有些環境很嚴峻。我跟未婚夫有談論生育問題，大家想法近似，覺得無所謂，持開放態度，我們年紀不細，如上天賜給我們會欣然接受，沒有的話，領養都可以」。她近期奔波勞碌，曾全身抽筋動彈不得，幸未婚夫是醫生，診斷她患深層肌肉抽筋，為她按摩紓緩；她要學做賢內助，將來好好照顧另一半，「我是地獄廚神，希望學好廚藝，令自己有所改變」。

平常心看待獎項

衛詩雅未能憑電影《破．地獄》獲香港評論學會最佳女主角，電影人文雋替她不值。她稱因太忙未留意報道，「明白每個人的喜好不一樣，我尊重賽果。有獎攞當然開心，得到別人稱讚會感動，就算無獎都不會失望，已盡自己最大努力」。內地延長《破．地獄》映期，跨越農曆新年，她覺得是好事，可讓更多人看到這部電影。該片被看好奪香港電影金像獎最佳電影，她抱平常心看待所有獎項，「最重要享受整個過程。（會否幫手拉票？）一直有拉票，每次見到新朋友都問他們有無睇過這部片，希望更多人睇到」。

記者：鍾一虹