蕭正楠預告翠如出席頒獎禮 何遠東幫TVB宣傳：好頭好尾

【明報專訊】蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、鄧智堅及已離巢無綫的何遠東昨日出席《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳活動，蕭正楠劇透未來5集，他的渣男角色會被大報復。吳若希笑指現實若老公出軌，會將對方殺掉。

蕭：感受到吳若希老公有幾慘

蕭正楠表示劇中跟吳若希的感情將急轉直下，之前15集已笑完，接下來是悲劇。吳若希稱由很愛對方變成寃家，態度180度轉變，再沒有甜蜜畫面。蕭正楠笑言終於感受到吳若希老公有幾慘，「她好惡、眼神好凌厲、好唔友善、說話無尾音，終於知對方老公的感受，這些年不容易」。吳若希承認對老公好惡，但對方已習慣。

今晚舉行《萬千星輝頒獎典禮2024》，蕭正楠與太太黃翠如分別角逐最佳男配角及最佳女配角。蕭正楠表示翠如暫定出席，但要到上車一刻視乎身體狀况決定。是否要帶備「走佬袋」？他說：「不需要，她現在是懷孕中期，最重要上落要小心，唔好整親，相信公司會安排。」若他得獎，翠如會否很激動？他笑言兩個都沒獎更激動，其實他們對獎項看得好淡，看到觀眾喜歡其角色，為他拉票已很開心，沒有獎亦不會失望，不過與太太一齊攞就最完美。

何：享受自由身 仍熱愛演戲

何遠東雖已離巢TVB仍幫手宣傳，稱一早答應了監製出席，之前的宣傳活動沒現身，因當時剛公布離巢，不想搶風頭，這是他最後一齣TVB劇，想好頭好尾。沒被安排說話和玩遊戲？何遠東稱刻意推新人出去玩，讓他們有曝光機會，「他們仍在TVB工作，要給他們出位機會，不要阻人發達」。他透露剛從日本旅行返港，已有其他電視台接洽拍劇，稱不論哪家電視台邀請，包括TVB，只要有發揮都答應，自由身感覺幾特別，知有很多同事都離巢，享受自由身。曾被批評在劇集任配角太搶戲？他承認聽到後有嬲，但現在已放低，大家身分和位置不同，所以選擇出去闖，海闊天空，未來發生什麼事，沒有人會知曉。他重申不是息影，仍熱愛演戲。

記者：柯美