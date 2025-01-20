老闆贈700萬勞斯萊斯 張敬軒澄清無操控《叱咤》賽果

【明報專訊】張敬軒昨日出席代言健康護理品牌活動，與逾千粉絲見面。2月1日滿44歲的他獲粉絲唱生日歌預祝，生日願望是父母身體健康和聽聽話話，透露媽媽下月與朋友去日本旅行，他放3星期假照顧爸爸，要𧨾對方食藥和看醫生，「最搞笑要不停為父親的『座駕』電動輪椅改裝，加好多配件，可媲美『攞你命3000』。爸爸出街還想帶匕首傍身，為免觸犯香港法律，阻止了」。日前他被發現坐價值約700多萬的勞斯萊斯豪華房車出入，解釋是老闆楊受成送贈的生日禮物兼勤工獎勵，希望他的雙親出街坐得舒服。

張敬軒去年在澳門舉行33場演唱會破個人紀錄，有指帶動了當地經濟效益，包括酒店入住率和個人消費額，數字達5億元，他盼也能帶動香港經濟，「新冠疫情後，香港與澳門的創傷不止靠演唱會復原，現在有小陽春感覺，希望2025年會更好」。他有留意啟德新場地反應，暫未有計劃今年在港開騷，表示謝霆鋒宣布於啟德開騷後，接了不少電話託他幫手撲飛，他很期待和覺得謝霆鋒很威水。

接受黎彼得批評 會自我檢討

張敬軒早前在《叱咤》頒獎禮捧蛋，未有失望，為別人得獎開心，相信每個頒獎禮都是公平。有網民質疑他用影響力助陳卓賢捧走《叱咤》男歌手及唱作人金獎，「不明為何有此想法，太看得起我，如果能操控，應送獎給自己」。他稱與電台關係是平常交往，跟商台、新城的朋友食飯是AA制，因有廉政公署，來往有分寸懂避忌，「我同陳卓賢也貼馮允謙得金獎，比賽機制要問電台」。

黎彼得在網上節目稱不知張敬軒是誰，他認為前輩不關心沒留意自己的音樂也正常，願意自我檢討，做好自己獲取更多人認識，對前輩所言虛心接受，可能還有好多人不認識他，要加大範圍宣傳，像給機會認識樂壇新人一樣，若在港開騷，會請對方來欣賞。

記者：林蘊兒