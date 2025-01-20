李敏鎬新劇收視新低 同時段墊底

【明報專訊】《彈珠人生》李敏鎬與《山茶花開時》孔孝真合演韓國有線頻道tvN新劇《問問星星吧》，前晚播出第5集，收視1.8%，比上集下跌0.9個百分點，不僅是開播以來最差成績，也在同時段包尾。韓志旼與李浚赫合演SBS《我的完美秘書》，前晚播第6集，收視升0.6個百分點至11.4%，成為開播以來新高，並在同時段稱冠。有線頻道JTBC古裝劇《玉氏夫人傳》緊隨其後，該劇由《黑暗榮耀》林智妍擔正，前晚第13集收視8.4%，下跌0.8個百分點。MBC《Motel California》及Channel A《入住漢陽》分別錄得3.6%及2.4%。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《問問星星吧》、《我的完美秘書》及《入住漢陽》，《玉氏夫人傳》則在「黃Viu」上架。

《問問星星吧》製作費500億韓圜（約2.6億港元），播出以來卻收視慘淡。韓國觀眾批評故事沒趣，男女主角欠火花，以外太空為背景，難引起觀眾共鳴；加上情節圍繞用作實驗的白老鼠及昆蟲，更令劇情欠缺看點。前晚一集講身處國際太空站的李敏鎬，酒後向孔孝真表白。由於酒精是太空站的違禁品，身為指揮官的孔孝真決定搜查太空艙，並發現李敏鎬與吳正世秘密為富商進行人工受孕實驗。

文：蘇珮欣