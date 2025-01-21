視帝視后惹爭議 張振朗龔嘉欣互撐實至名歸 陳自瑤驚訝賽果 楊茜堯隔空冧老公

出爐視帝張振朗（左）和視后龔嘉欣（右）未因被指爆冷不開心，互撐實至名歸。（攝影：鍾偉茵、劉永銳）

【明報專訊】無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》前晚於澳門舉行，各獎項塵埃落定，張振朗與龔嘉欣分別憑劇集《反黑英雄》及《企業強人》首封視帝、視后，張振朗兼得馬來西亞最喜愛TVB男主角，成雙料視帝，《反黑英雄》獲5獎成大贏家。不過賽果惹爭議，對於《黑色月光》楊茜堯僅封大灣區視后，羅子溢和陳自瑤主演的《婚後事》捧蛋，還有蕭正楠與老婆黃翠如齊失落最佳男、女配角，不少網民大跌眼鏡，戥落敗者不值。陳自瑤承認未能躋身視后5強感失望，對賽果好surprise。楊茜堯在網上發文認定老公羅子溢是她心目中的視帝，張振朗和龔嘉欣被指爆冷封視帝視后，二人互撐實至名歸。

記者：林祖傑、鍾一虹

攝影：鍾偉茵、劉永銳

無綫頒獎禮多個獎項「爆冷」，網上洗版式轟賽果不公，最多人熱議視帝視后，有分析稱張曦雯獲無綫力捧，楊茜堯有料，林夏薇有突破，姚子羚本身好戲，龔嘉欣在《殺手》和《靈戲逼人》表演不俗，曾獲提名，未能獲獎，反而《企業強人》未被看高一線情况下捧走視后；情况同樣發生在最佳男主角獎，網民稱羅子溢在《婚後事》的演技比張振朗更好，替他落選不值，又對剛捧走華鼎獎視帝的王浩信，以及《企業強人》譚俊彥未能打入視帝最後5強感可惜。

有粉絲對《黑色月光》只得一獎感費解，「黃翠如攞唔到最佳女配角，王浩信連視帝5強都入唔到，楊怡（楊茜堯）咁好戲都冇（本地）視后拎，最佳劇集都攞唔到」。有網民持不同意見，稱《黑色月光》賣演員，本身套劇好無聊，反觀《反黑英雄》贏幾個大獎，證明套劇好睇，可惜姚子羚失落視后。

楊茜堯憑《黑色月光》膺大灣區我最喜愛TVB女主角，失落無綫視后，昨日在社交網發文，稱成就解鎖：「2024是豐收的一年，感謝遇到每個人、每件事，恭喜每位得獎者。」她標籤老公羅子溢名字，寫道：「我心目中的視帝，we love you！」隔空安慰老公。羅子溢《婚後事》拍檔陳自瑤同樣失落視后，她接受傳媒訪問透露賽果好surprise，因為賽前睇好楊茜堯或林夏薇攞視后獎，自己沒想過攞獎，承認未能躋身最後5強，有點失望。

出爐視帝視后互笠高帽

出爐視帝張振朗與視后龔嘉欣賽後齊受訪，對於被指爆冷，嘉欣沒有不開心，因已盡了力，獲振朗撐實至名歸，「很多網民由《幕後玩家》開始已經話佢好戲」。嘉欣認同振朗表現，「姚子羚做宣傳時已經叫振朗做『視帝朗』」。振朗自言賽前沒想過得獎，不過習慣有兩手準備，袋定致謝辭，憑劇集《反黑英雄》膺視帝和馬來西亞最喜愛TVB男主角，突如其來，令他忍不住爆喊，「我要還神、做善事，可能是上世積落的福」。

談到撼低多名視帝對手得獎，張振朗稱很多經驗都是跟一眾有經驗的前輩所學，能跟他們競選，非常開心，「尤其祥哥（黎耀祥）很惜我，我真心愛演戲，一定會努力，不令他失望」。事業有成的振朗未敢談結婚，目前搵錢至上，希望掙錢買大屋照顧家人，會約女友楊偲泳一齊食飯慶祝，以及帶家人入場支持女友的賀歲片。

打破CP魔咒 變彼此吉祥物

龔嘉欣稱加入無綫16年，今年憑《企業強人》得獎，感覺好夢幻，要歸功團體幫忙，「本身入到5強已經開心，兩名頒獎嘉賓話結果好驚喜的時候，我心跳好快，諗自己有冇機會呢？跟住聽到自己個名，事前冇諗過攞獎，反而戥其他攞獎同事開心」。

龔嘉欣希望獎項帶旺姻緣與財運，農曆新年會兌現攞獎派雙封利是慶祝的承諾，重提之前三度跟振朗合作未能獲獎，《靈戲逼人》更遇上頒獎禮取消了「最佳螢幕情侶」獎，估不到今年分開拍劇能雙雙攞獎，嘉欣笑說：「我們以後不要組CP喇！」振朗笑言攞獎打破CP魔咒，彼此變成對方的吉祥物，以後碰面代表大旺有獎。

貼中視帝 吳業坤不用食屎

吳業坤昨日轉發1月4日與振朗同車的片段，當時已睇好對方攞視帝，「以此片為證！如果佢唔成為視帝，我就食屎！」振朗在旁笑說：「我想睇呢個多啲喎！」

上屆3料視后佘詩曼也留言：「我都支持！」吳業坤留言問佘詩曼：「邊方面？」之後再留言自嘲「開始淆底」。振朗成出爐視帝，網民笑吳業坤「執番身彩」，振朗留言「Love U」。

陳凱琳（Grace）昨日在社交平台上載生活照，稱早前貪玩，借了老公鄭嘉穎的視帝獎座和嘉欣合照，預祝她做視后，結果夢想成真，又在嘉欣社交平台留言，稱為她得獎感驕傲，大讚好友勤奮、無怨言。

黃翠如蕭正楠煮即食麵醫肚

蕭正楠與太太黃翠如被視為最佳男、女配角大熱，最終輸給林景程和傅嘉莉，不少網民替二人不值，尤其蕭正楠在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》一人分飾三角，表現出色，翠如接受電話訪說：「有大家的支持，已經夠了，在心中。」她透露回家後與老公有互相鼓勵，「我們都是在心中，回到屋企太肚餓，忍不住煮即食麵開心吓，老公煮的，其實大肚不應該食太多，分了一半給他」。

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