【娛樂場】《哈哈哈新年喜戲》年初一優先場 姜皓文蘑菇頭造型搶鏡

【明報專訊】今年蛇年香港賀歲檔除古天樂和梁詠琪《臨時決鬥》、張繼聰與蔡卓妍《祥賭必贏》、馬國明及高海寧《麻雀女王追男仔》，還有周潤發坐陣的內地電影《唐探1900》等，姜皓文身兼男主角和監製，在馬來西亞拍攝，吳培吉執導的《哈哈哈新年喜戲》亦加入戰團，姜皓文太太殷寧任編劇，其他演員包括宣萱、陳靜（Dada）、林盛斌、李璨琛和大馬視帝溫紹平。電影大年初一（1月29日）上映優先場，2月6日正式上映。

取材住兒童院的奇怪陰謀論

去年姜皓文主演馬來西亞投資的賀歲片《撲克王者》票房大收，成為當地大馬本土中文電影史上最高十大票房之一。《哈哈哈新年喜戲》年初一全大馬100間戲院上映，被睇高一線。新片講述商界富豪段宇宸（姜皓文飾）被綁架，星母廟主持人蘇花（宣萱飾）和村民意外救了他，段宇宸逃跑中受重傷，失去記憶。在蘇花和村民幫助下，段宇宸開始追查身世，過程滑稽又驚險，更發現自己被一個與他一模一樣的人取代。這一切與他童年在孤兒院的經歷有關，原來他的好友為了得到父親的認同，不惜冒險取代他。

《哈哈哈新年喜戲》在歡笑中探討父愛與認同的意義，讓觀眾在新年佳節感受到溫暖和希望。姜皓文戲中一人分飾兩角，故事構思跟其真實成長環境有關，由於童年在兒童院長大，當時有很多奇怪的陰謀論諗法，他將這些古怪念頭跟太太殷寧分享，任編劇的殷寧將這些元素加入電影，帶出丈夫所缺乏的父子情；姜皓文稱透過新片，觀眾會了解他兒時的心理狀態。

神來之筆 造就搞笑蘑菇頭造型

因為分飾兩角，姜皓文片中有多個造型，其中印度造型十分搶鏡，他笑言：「今次真係搞到頭都大埋！」他透露印度造型是神來之筆，原本印度派對戲分的造型最初設計是一把長頭髮加一對大耳環，如阿拉丁燈神，造型前姜皓文發現現場有個大咕𠱸，貪得意將咕𠱸戴上頭，大家看後覺得好有喜感，造就了這個蘑菇頭造型。姜皓文笑說：「大咕𠱸戴在我頭上，再配上印度服效果真的很搞笑，不過拍攝時增加不少難度，因為咕𠱸頭很大，經常跟拍檔宣萱頭撞頭，加上咕𠱸質地軟腍腍好難控制，導演又覺得這個軟腍腍咕𠱸戴在頭上，我一邊走樓梯一邊跳，帶來意想不到的喜感。賀歲片無非都是帶給大家歡樂，既然能帶出開心效果，拍得吃力也無妨」。宣萱跟李璨琛、Dada對姜皓文的蘑菇頭造型「笑不絕口」。