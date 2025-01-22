否認台慶頒獎禮賽果內定 遵從投票結果 曾志偉稱續約換獎過時 全靠實力

【明報專訊】無綫昨日於電視城古裝街錄影賀年節目《乙巳年吉星高照年初一》，行政主席許濤率領總經理曾志偉等多名行政人員致恭賀辭，現場有醒獅採青儀式，胡楓扮財神出場大派利市，炒熱全場氣氛。汪明荃、林盛斌、朱凱婷、支譽儀、許文軒和林沚羿任司儀。曾志偉被問到《萬千星輝頒獎典禮2024》賽果惹爭議，他強調絕對公正，得獎者全憑實力，現在已沒有傾約換獎。

記者：鍾一虹

《萬千星輝頒獎典禮2024》收視27.7點，曾志偉表示節目到晚上11點後拉低了少少收視，外間對節目反應很滿意，他亦感滿意。頒獎禮超時近一小時，他說因得獎者和久未在無綫露面的嘉賓有很多感受，拖長了時間，稍後會跟製作團隊開會檢討，考慮明年提早頒獎。

曾考慮公開視后票數

張振朗與龔嘉欣被指爆冷奪視帝和視后，賽果惹爭議，志偉表示視后頭兩名票數很接近，曾商量應否公開第2名票數，但不想令其他3名躋身5強的候選人覺得自己差很遠。他私下有安慰第2名，相信沒有一個賽果會令大家滿意，最重要絕對公正，「今年完全遵從觀眾和同事投票，有一兩個（候選者）可能有攞出來討論，我們不想因一兩個，突然令賽果好似內定，誰票數高就成為得獎者」。

志偉舉例最佳男配角林景程有很多支持者，所得票數拋離其他對手，「他好多年候選都高票數，只是之前可能未必有好多人認識，今年他的票數帶出來，就應該畀佢」。他透露今年35分鐘就開完會，有份核實賽果。

打破舊規矩 不再分豬肉

志偉說今年多名得獎者激動爆喊，因沒預料能得獎，「點解他們聽到得獎會喊，是以前好多舊規矩，令他們覺得公司不會畀獎佢哋，或者已年紀大，都會畀後生冚過。我想講今年好公正，成日話公司冇秘密，好多事可泄漏出去，令藝人覺得公司內定賽果。以前可能有續約換獎的事，現在大家知不用去講條件，每個人都憑實力，希望能令每個藝人好似攞金像獎一樣，攞到都覺得自己實至名歸」。傾條件換獎曾有發生？志偉承認：「以前一定有。（現在冇得傾？）唔係冇得傾，我們傾都冇用，評審制度已決定在觀眾和同事手中，不如建議他們好好跟同事、觀眾和影迷相處，等人投佢哋票」。

有指賽前流出張振朗奪視帝消息，志偉稱不知情，都有其他人獲獎的傳聞，相信是猜測。他看張振朗攞馬來西亞最喜愛TVB男主角時，好急講完想講的說話，就知他以為無機會再攞。志偉重申公司已打破舊規矩，不會好似分豬肉，攞完一個就不可攞第二個，應得就攞，佘詩曼去年都攞3個視后，至於爭新人獎的譚輝智，他說：「佢有很多擁躉，票數很多，但其他人都會拉票。」

志偉笑新抱王敏奕烏龍

陳懿德任頒獎禮司儀反應兩極，有人讚亦有嫌她聲音太嘈，志偉稱會跟陳懿德做檢討，讓她有空間改善弱點，「藝人經驗淺，未必懂得控制自己聲浪，未夠大將之風，她總體表現很好。由前幾年開始，我就想畀機會有潛質新人，鼓勵他們不背稿，做足功課、學執生，令觀眾知道有準備，不是講稿司儀」。

新抱王敏奕奪最佳衣著獎時大叫：「我攞獎呀！老爺！」志偉承認跟新抱關係好，取笑對方很烏龍，以為是廣告時段，原來是直播，「聽她大叫，我就唉，搞咩呀！大家實以為我造馬畀獎佢，其實個獎係新聞界現場投票給她。」生肖屬蛇的志偉笑言來年計劃好想「蛇王」偷懶，不過仍會回公司，因受一班同事的拼勁感染，稱不怕辛苦，希望再籌辦《中華小姐競選》。

許文軒不知麥美恩想公布什麼

汪明荃（阿姐）表示賀年節目預先錄影，農曆新年可以放假，會跟長輩拜年和親朋好友共聚。她今年找廠商大量生產蘿蔔糕，已送出200多底糕給合作過的朋友伙伴。對於張振朗與龔嘉欣奪視帝與視后惹爭議，阿姐覺得兩人都不錯。有很多人替楊茜堯落選不值？她認為各有喜好，楊茜堯也很好，對方出道就跟她拍《婚前昏後》，讚楊茜堯演戲好夠膽又好放。

麥美恩在台慶頒獎禮紅地氈上，拿出戒指表示若緋聞男友許文軒得獎有事公布，許文軒最終未能奪主持獎。許文軒表示不知麥美恩為何這樣說，當時都嚇一跳，不知有什麼事公布，事後問麥美恩，對方回覆說沒有。他讚區永權奪最佳男主持實至名歸，自己能入5強已覺得贏了，來年繼續努力。