楊千嬅完成53場巡唱休養身體 炎明熹廣州捧場 缺席台慶頒獎禮

【明報專訊】楊千嬅過去一年半到各地舉行《MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》，周日（19日）在廣州完成尾場。53場巡唱有逾85萬人入場，刷新她個人紀錄。傳被無綫雪藏的炎明熹（Gigi）當日未有出席台慶頒獎禮，去了廣州看千嬅演唱會，在社交平台留言：「令人感動的晚上，恭喜你（楊千嬅）完成不簡單的任務，可以放鬆一下了。」

衛蘭、江海迦和周柏豪擔任千嬅廣州演唱會嘉賓，周柏豪表示10年來一直記着千嬅教他的說話：「『做歌手做人一樣，不同階段都會畀人嫌棄你，上一層又從頭再來，要堅持，加油周柏豪。』這句話在我心入面10年，不斷鼓勵我，多謝你，千嬅。」

今年出道30周年的千嬅感謝一齊成長的歌迷，唱舊歌時感觸落淚。50歲的她表示以前好執著想成功，「不斷努力追求，好想證明畀人睇，我係得，好想父母因我自豪。經歷人生很多後，層次不同了，不用追求別人認同，現在好開心，好自豪有好的父母、團隊、歌迷，有好多好歌，還要多謝兒子，給我好多能量」。

千嬅透露之後要休息養好身體，準備新項目給歌迷驚喜，稱今次巡唱對她而言是一個獎項，「這5年遭遇人生起跌，一度以為自己係咪就咁番去湊仔算，今日回頭望，原來好多嘢未做完，仲有好多可能，我嘅前途仲可以發育」。主辦單位為慰勞團隊，準備近200萬現金抽獎，希望皆大歡喜。

娛樂組

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