台灣傳媒人亂爆離婚內情 葉蘊儀斥不實 揭前夫惡行

【明報專訊】52歲葉蘊儀1995年22歲時結識商人陳柏浩，閃婚後退出娛樂圈，育有一子一女，婚姻只維持5年，離婚收場。近日台灣傳媒人麥若愚在節目談論葉蘊儀當年嫁入「豪門」後一度想復出，老爺開出沒有銀碼的支票，讓葉蘊儀自行填上，不允她「出山」及封嘴，繼續啞忍丈夫的風流。

非嫁豪門 結婚無收禮金

葉蘊儀對此不滿，前日在社交平台發文反駁，表示不認識麥若愚，對方在網上胡說八道她的私事，要求麥道歉和向傳媒交代所說全是謊言：「請大家不要再轉發此人亂述的不實內容。想了解本人請直接訪問我，不要看三四手的揑造資料與不實消息。你們那麼想知道，我就說給大家聽真正的事實。」她澄清前夫不是豪門子弟，也不是什麼玩具大王，「他們家只是鍋碗出口的小小貿易商，我當初拍戲出唱片的收入比他還多，而且重點是：我一毛的禮金都沒有拿過。結婚很多的錢都是由我自己出的，他們連問也沒有問，他怕問了要付錢。前老爺沒有掉支票叫我不可以復出，是我要堅持留在家中帶孩子」。

離婚後 靠積蓄打工養活子女

當年葉蘊儀懷幼女時，發現丈夫出軌，不忠的陳柏浩沒愧疚，還向傳媒抹黑她性慾強，打擊當時產後不久的葉蘊儀。葉蘊儀駁斥麥若愚複述當年不實指控︰「你說我性慾太強，其實是他當時為了爭奪孩子的撫養權，中間不止有小三連小四小五都有。誰是性慾強？他為不給小孩及我贍養費而申請破產，小孩一直都是我養的。」

葉蘊儀表示沒有買保險和房產，25年來都是靠以前的積蓄，還有美術教育工作養活自己和孩子，中間還讀了7年的藝術學位，畢業於澳洲墨爾本理工大學。她又提到為什麼會跟前夫結婚：「就是因為他三餐問候關心我，當時未有計較他們家的經濟狀况，後來才知道這些都是偽善。」她重申就這段那麼久的婚姻關係，以後都不作任何回應。

麥若愚公開道歉：非常慚愧

麥若愚對於言論遭葉蘊儀駁斥，在社交平台發文道歉，表示言論是基於過去的報道，願意為錯誤的資訊道歉：「在講女明星豪門婚姻的節目，講了一段葉蘊儀小姐當年被渲染的婚姻故事，結果被葉小姐本人指正，與事實不符，對此深感抱歉。經葉小姐指正，才知這段婚姻對方並非豪門，真是媒體不正確的渲染，非常慚愧。」

娛樂組