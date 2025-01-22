【娛樂場】遺作《下弦月》 緬懷李玟歌唱魅力

【明報專訊】已故歌后李玟（CoCo）前年7月離世，終年48歲。上周五（17日）是她的50歲冥壽，唱片公司Sony Music安排CoCo遺作《下弦月》同日上線。李玟二姊李思林當天在社交平台發文，感嘆每年這個時刻，自己都是第一個跟CoCo說生日快樂的人，如今妹妹已當天使，「在天堂的妹妹，生日快樂，永遠愛你。下弦月，恩怨盡，情事了」。李思林解釋妹妹遺作《下弦月》在CoCo的50歲冥壽上線原因：「希望大家依然能感受她留下的溫暖與力量，想她的時候就看看月亮，因為太陽暖人，但月光愛人。」

劉聰稱CoCo精神不滅

CoCo與內地饒舌歌手劉聰2020年共同創作《下弦月》詞曲，靈感來自CoCo經典歌《月光愛人》中的歌詞：「我醒來，睡在月光裏，下弦月，讓我想你。」劉聰發文說：「CoCo姐的精神一直都在。」

唱片公司表示《下弦月》不僅致敬《月光愛人》，更承載對經典的敬意與傳承，藉着《下弦月》歌名喚起聽眾對《月光愛人》的共鳴。《下弦月》不單是一首歌曲，亦是CoCo故事的延續，是她音樂生涯的迴響，R&B的旋律如同月光下的波光粼粼，CoCo高音的演繹如同繁星閃閃，照亮每個聆聽者心房；還訴說CoCo的追求與等待，道出她從青澀少女成長為天后的歷程，經歷的人生起伏，每個音符都勾出她的人生軌迹。

愛與音樂無所不在

唱片公司提到李玟的名字能喚起無數人心中的旋律與情感，「她，不止是華語樂壇的天后，更是跨越東西方文化的音樂使者。她的歌聲，如同月下流淌的溪水，溫柔而又堅韌，喚醒了無數沉睡的心靈。李玟的歌聲，成為了我們心中永不消逝的月光，照亮每一個暗夜，溫暖每一顆心靈。在她冥誕這一天，讓我們隨着《下弦月》的旋律，再次走進李玟的世界，感受她留下的溫暖與力量，緬懷這名永遠的天后，永遠愛她，在未來的每一個夜晚，當月光照灑之下，都能得到她溫柔的擁抱，提醒我們，愛與音樂無所不在」。