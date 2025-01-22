《正體》13提名領先 橫濱流星爭日本奧斯卡影帝

【明報專訊】有「日本奧斯卡」之稱的第48屆日本電影學院獎3月14日在東京舉行頒獎禮，昨公布入圍名單；《新聞記者》藤井道人執導、橫濱流星主演《正體》提名最佳電影、導演、劇本、男主角及男女配角等共13個獎項領先，《王者天下4：大將軍歸還》及《Last Mile》各獲10項提名緊隨其後，上述3片將會跟《長夜盡頭的微光》及《A Samurai in Time》角逐最佳電影獎。

《正體》講述刑警追捕在逃殺人犯的過程中，發覺疑犯有着不同面貌的故事。早前憑此片贏得報知電影獎最佳男主角的橫濱流星，將會跟《王者天下4：大將軍歸還》山崎賢人、《A Samurai in Time》山口馬木也、《棋盤斬》草彅剛及《去唱卡拉OK吧！》綾野剛角逐影帝，實力平均，未知鹿死誰手。影后之爭同樣激烈，候選女星包括《Missing》石原里美、《A Girl Named Ann》河合優實、《長夜盡頭的微光》上白石萌音、《90歲，有什麼可喜可賀》草笛光子及《Last Mile》滿島光。最佳外語片的候選作品陣容鼎盛，包括揚威奧斯卡的《奧本海默》、《可憐的東西》及《特權樂園》，還有獨立電影《美帝崩裂》和印度片《迷途新娘》。另外，去年病逝的西田敏行將會獲頒協會榮譽獎，表揚他對演藝界的貢獻。