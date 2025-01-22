【開箱】《狼男》經典重拍 氣氛緊湊惜製作粗疏

【明報專訊】2020年上映的《隱形客》叫好叫座，澳洲導演利雲紐（Leigh Whannell）相隔5年經典再造，把上世紀40年代驚慄片《狼人》重拍成《狼男》（Wolf Man），並趁美國馬丁路德金紀念日長假期開畫，首周末票房不敵同日上映的女性喜劇《One of Them Days》，爛番茄網站綜合177篇影評文章，結果《狼男》得分只有剛及格的52%，跟《隱形客》91%高分相差甚遠，看來成功方程式並非萬試萬靈。

遭狼人襲擊感染病毒

《狂獸獵人格力文》基斯杜化艾保特（Christopher Abbott）與《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）合演的《狼男》，題材來自《狼人》，故事卻截然不同，原著出現的護身符、狼頭手杖、五芒星掌紋等經典象徵，新片全部消失無蹤，劇情亦相對簡單直接。故事由男主角Blake（基斯杜化艾保特飾）的童年說起，他跟父親相依為命，在俄勒岡州牧場過着狩獵和種植的簡樸生活。當地流傳一名登山客疑因感染神秘病毒「山丘熱」，結果變成狼人，Blake父子遇上，幸好逃過一劫。30年後Blake搬到三藩市定居，跟女記者Charlotte（茱莉亞嘉納飾）結婚並育有女兒Ginger（瑪迪達費夫飾），一家三口表面幸福，其實婚姻暗藏裂痕。Blake收到父親死訊，讓他繼承俄勒岡州故居，他亦期望趁此行程修補夫妻關係，豈料抵埗當晚已遭狼人襲擊，Blake受傷更感染病毒，Charlotte母女面對內憂外患，如何逃出生天？

《狼男》片長103分鐘，幾場戲都拍得緊張刺激，例如Blake駕車前赴牧場途中遇上狼人攔路，導致翻車受傷；他夫婦聯手殺敗另一狼人，揭穿對方真正身分的震撼；壓軸一場Charlotte帶着女兒逃避Blake追殺，最後會否大義滅親？都令人看得手心冒汗。撇除動作場面，此片節奏緩慢，相信是口碑欠佳原因之一，導演希望透過父女和夫妻相處時光，帶出「丈夫保護妻兒」主旨，但全片講多過做，Blake變身狼人後，僅在結局跟另一狼人正面對抗，諷刺的是其戰鬥力薄弱，反而是Charlotte勇武強悍，先用刀插傷敵方，再帶女兒逃離險境，表面上在歌頌「為母則強」，卻令人質疑此舉是否配合荷李活近年標榜女權的大趨勢。事實上，如果編劇把她的職業改成警察或軍人，至少還有說服力，但戲中一再強調她任職女記者，目標是著書立說，則嫌誇張失實。

劇情犯駁 特技未達標

《狼男》有不少犯駁劇情，令人失笑，例如Blake曾向妻子解釋，孩提的他因害怕父親，所以成年即離家獨立，由人煙罕至的俄勒岡州搬到節奏急速的三藩市生活，其實他童年遇上狼人的險死還生經歷，不是比父親的嚴厲管教更加恐怖嗎？另一方面，狼人變身條件由原著帶有迷信色彩的古老傳說，變成受神秘病毒感染所致，在後疫情的今天可謂合情合理，問題是《狼男》製作費2500萬美元（約1.95億港元），電腦效果和特技化妝都未達標，Blake的狼人造型相當粗糙，變身過程亦避重就輕，令人看不過癮。反觀《隱形客》製作費僅700萬美元（約5460萬港元），視覺效果更加出色，突顯《狼男》水準倒退。

上映日期：1月16日