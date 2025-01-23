紅館騷開鑼現8張假票 事主報警處理 陳慧嫻不慎跌倒 執生擺優雅甫士

【明報專訊】陳慧嫻（Priscilla）假紅館舉行6場《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》賀出道40周年，前晚開鑼，李克勤偕太太盧淑儀、毛舜筠伙老公區丁平、老闆楊受成伉儷、沈震軒和女友陳欣妍、周勵淇等捧場。她分享內心世界時感觸落淚，直認自我保護意識強，現在年紀漸長想找伴侶，開心與否都可以一齊。演出期間，陳慧嫻不慎跌倒，順勢躺在台上擺優雅甫士，展現超強執生能力。前晚演唱會發現8張假票，事主報警處理，總監馮貽柏籲觀眾勿從非法或不明來歷網站購票，否則無法得到任何保障。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

陳慧嫻演唱會以「花期」為主題，歌衫加入花朵元素，穿立體鮮花造型登場獻唱《奇妙旅程》和《柯德莉夏萍穿過的鞋》揭幕，她跟觀眾打招呼說：「上次開紅館騷是9年前，不過我覺得似3年前，時間過得很快，我記憶變慢，中過新冠病毒後，記憶變差了，真慘。 」她自言一向不愛影相，習慣用腦記住回憶，但年紀大記憶差，現在很鼓勵人影相留念。

換上深藍色公主裙的慧嫻唱完《明日有明天》後問觀眾：「我係咪好靚？」然後轉身行回台中央時，失平衡跌倒。她隨即擺優雅甫士躺在地上笑說：「咁樣都幾靚吖！」音樂總監何秉舜立即衝上台扶起她，慧嫻笑說：「係咪呢，一講靚即刻唔靚嘞！唔可以讚自己，這是華麗的跌，大家可以讚我。」之後大讚「英雄救美」的何秉舜有才華，為她改編的歌曲很好聽，「誰嫁給他就幸福了」。

軒仔單膝跪地表尊重

之後慧嫻將多首快歌串成跳唱環節，炒熱全場氣氛，唱到經典歌《跳舞街》時，嘉賓張敬軒（軒仔）出場。她透露與軒仔甚有淵源，10幾年前已認識，「軒仔同事打畀我，話佢想翻唱我嘅歌，問我有乜推介？我幫佢揀咗《傻女》，𠵱家覺得《紅茶館》都適合佢」。

慧嫻早前到澳門看軒仔的演唱會，大讚對方唱功一流，為人謙卑，還懂得照顧人，尊重前輩又肯提拔後輩，「他是個很開心、很窩心的人，對觀眾又好，我有他這個朋友好開心」。軒仔謙稱很多事跟慧嫻學，笑說：「我應該去醫院、院舍工作。」

軒仔透露與慧嫻在英皇之前，兩人都曾簽同一唱片公司，讚慧嫻跟以前一樣沒變，令他很糾結該以英文名還是姐姐稱呼前輩。慧嫻笑說：「叫我嬸嬸啦！叫我Priscilla啦！我是你舊同事和新同事，你多多提拔我。」軒仔即單膝跪地以示對慧嫻的尊敬。軒仔獨唱《與淚抱擁》前，自爆是慧嫻粉絲，「以歌迷身分站在這舞台，感到生命的安排很奇妙，我細細個……應該說讀書年代，聽《飄雪》、《紅茶館》和《夜機》等陪我做功課」。

人愈大愈難面對傷心

其後播出慧嫻預錄片段，分享內心世界，她說：「我好想做個識保護自己，好勇敢講出自己感受的人。我不是不會喊，我會匿埋喊。」此時慧嫻感觸流淚：「好衰，辛苦我不會喊，都是感情事才會令我喊，因為我怕人，很多時自我保護，不想講出心裏面的事情出來。我的歌迷其實不太知我是個怎樣的人，因為在他們面前，不會展現軟弱一面。當一個人慢慢年紀大，面對傷心的能力就愈來愈少，如果我現在找一個人拍拖，希望可以搵個人陪住我，不可能要求那個人冇缺點，或者每方面都跟我好夾，總之開心、不開心都一齊，已經好好。 」

慧嫻換完衫再上台，見全場一片燈海非常開心，重提昔日很多人認為她若不出國讀書，事業可能會更好，「這些說法只是假設，我已覺得好幸福、好滿足，過去40年擁有粉絲的愛，已放在心裏」。

加場有少量門票公開發售

演唱會尾聲，慧嫻談到當歌手的天命是什麼，「上天派我落來，就是做好我的歌，為大眾療癒情感，可以鼓勵大家的人生，其實我身為歌手，是不是已做得不錯？」現場報以歡呼聲，她自爆今年應該有兩蚊（60歲以上乘車優惠），並說年紀愈來愈大，不知道下次要等多久再上紅館或到其他地方開騷，甚至會不會開演唱會，「到時我未必跳到《跳舞街》，你們應承我，到時你們跳呀？」最後送上一曲《幾時再見》結尾。

此外，前晚演唱會發現8張假票，總監馮貽柏表示紅館負責入場的保安會用QR code scanner掃描票上的QR code（二維碼），發現無效，事主報警處理。他稱騙徒手法層出不窮，樂迷避免被騙的唯一方法是經合法途徑購票，慧嫻演唱會上周加場，還有少量門票公開發售，樂迷千萬不要從非法或不明來歷網站購票，否則無法得到任何保障。

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