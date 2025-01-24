陷性侵醜聞 中居正廣黯然引退 SMAP三子回應：太突然 木村拓哉保持沉默

【明報專訊】前日本組合SMAP的52歲隊長中居正廣去年底爆出涉嫌設局性侵富士電視台女員工的醜聞後，形象迅即崩壞，主持電視台及電台節目全部停播，但風波仍未平息，中居昨日宣布退出娛樂圈，結束長達38年演藝生涯，SMAP前隊友稻垣吾郎、草彅剛及香取慎吾隨即回應：「因為事件太突然，思緒還未整理好，不知說些什麼，希望大家見諒。」另一成員木村拓哉則保持沉默。

文：蘇珮欣

日本雜誌《週刊文春》去年12月爆料，指中居正廣在2023年6月的飯局內，性侵一名任職富士電視台的女職員，事後中居向女方支付9000萬日圓（約450萬港元）和解費，並簽訂保密協議。醜聞曝光後惹起軒然大波，中居發表道歉聲明，強調事件不涉暴力，仍然未能平息，事件擾攘近一個月，中居昨日透過官方網站宣布退出娛樂圈，「我從今天正式引退，事務所完成餘下手續後，亦將結束營業。我已跟各大電視台、電台、廣告商就停播、換人、中止或解除合約等達成協議。」中居續說：「我的責任尚未完結，今後對於各種問題，將會真誠處理。令大家受到困擾並蒙受損失，我感到抱歉。我很想跟粉絲見面，但已無法實現，這種告別方式，真的對不起，再見…。」

中居正廣1987年加入前尊尼事務所（現稱Starto Entertainment），兩年後與木村拓哉、稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾及森且行組成男團SMAP，於亞洲地區大受歡迎，中居憑幽默感與口才，主持多個綜藝節目。SMAP於2016年12月解散，中居亦離開尊尼事務所自立門戶。日媒指他身家豐厚，曾經交稅1.6億日圓（約800萬港元）登上明星富豪榜首。

SMAP重組機會渺茫

對於中居引退，外界反應不一，有網民希望他能趁機反省，亦有人批評他未有公開道歉。《悠長假期》編劇北川悅吏子曾與中居合作日劇《最後的愛》，昨日透過社交媒體留言：「他有我不知道的一面嗎？是時間改變了人嗎？回想起SMAP閃閃發光的時期，我仍然淚流不止。」《花咲舞不會沉默》男星要潤表示，中居引退並不能解決問題，應該用法律來懲治其罪行。不過，其後他刪除相關留言。

中居引退代表粉絲期望多年的SMAP重組願望落空，前隊友稻垣吾郎、草彅剛及香取慎吾昨日作出回應，「因為事件太突然，思緒還未整理好，不知說些什麼，希望大家見諒。」另一團員木村拓哉則保持沉默，昨日如常透過社交媒體上載他跟愛犬出外散步的照片。

提起木村，昨在中居宣布引退前，出席《嫲煩家族》93歲導演山田洋次新片《東京的士》記者會，是二人自《武士的一分》後，相隔19年再度合作。電影改編自法國片《美好走一回》（Driving Madeleine），講述木村飾演的士司機，某日接載倍賞千惠子從東京前往神奈川的故事。新片預計下月開鏡，11月21日上映。

富士台失80廣告

中居性侵醜聞曝光後，富士電視台被指是「幫兇」，高層A先生不僅安排女下屬出席飯局，也被揭發多次參與「性招待」，有傳富士電視台社長港造一默許這種行為長達20年。港造一本月17日在記者會上道歉，仍未能平息風波，至今已有近80家公司抽起廣告，損失高達200億日圓（約9.9億港元），電視台恐陷入財務危機。母公司富士媒體控股股價昨日急跌7.8%，收報1817日圓（約90.4港元）。