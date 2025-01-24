姚焯菲抱恙現身 講「息影」惹全場大笑 劉丹避談薪酬 何晉樂自嘲零蚊以上

【明報專訊】劉丹、羅樂林、呂慧儀、張景淳、單立文、古佩玲、周嘉洛、何晉樂（Rock）、楊明及莊思明等昨日出席《愛．回家之開心速遞》宣傳活動，最近加入《愛．回家》的姚焯菲（Chantel）戴口罩抱恙現身，未有接受訪問，她在台上介紹自己角色時將「飾演」講成「息影」，引來全場大笑，呂慧儀笑說：「你都好病。」她大讚Chantel乖女、悟性高，很快就融入熊家。昨日是張景淳正日生日，緋聞女友呂慧儀準備了蛋糕為對方慶生。

劉：零蚊慘過做奴隸

早前網傳《愛•回家》演員薪酬表，劉丹每集6000元稱冠。劉丹表示公司已發聲明交代，他不方便講意見。問他是否6000元一集？他笑說：「唔知，你們猜吧，每個藝人人工都不一樣。」在旁被傳零薪酬的Rock說：「我零蚊以上。」劉丹認為不會零酬勞那麼離譜，香港有最低工資，笑指「零蚊」慘過做奴隸。甄子丹在《萬千星輝頒獎禮》公開叫無綫加人工給藝員？丹爺笑指對方大把錢說風涼話，若能為他們爭取到更多，都要多謝對方。

農曆新年將至，劉丹稱度過了80個新年，每年都一樣，年初一會在酒店包兩三間房，與親戚團拜，兒子劉愷威和孫女都在港一齊過年。問80大壽時有否慶祝？他說：「我不喜歡大事慶祝，永遠當自己很年輕，像Rock一樣。做老頑童很開心，可放下很多包袱。」Rock稱新年屋企很熱鬧，因爸爸有七兄弟姊妹，團拜要開四五圍，最開心是𢭃利市。

周嘉洛大讚Chantel叻女，若自己18歲時有對方那麼聰明就好。網傳古佩玲酬勞是女藝人中最高，她否認道：「希望將來有那麼高，是我的目標，若有那麼高，我發夢都會笑醒。」

楊明盼今年娶莊思明

問楊明與莊思明會否在蛇年拉埋天窗？莊思明稱不心急，楊明漏口風說會盡快，希望今年實行，「有好消息會公布，但現在仍未想好如何求婚，希望給她一個驚喜」。莊思明笑稱最大的驚喜就是沒驚喜，所以她沒有期望。談到莊思敏早前自爆被邀到泰國拍廣告，疑想誘拐她到KK園。莊思明稱家姐不會上當，沒有人能欺騙到她。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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