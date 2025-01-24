為大女報考9間小學 陳嘉寶餐廳教認字減發火機會

【明報專訊】陳嘉寶昨日到尖沙嘴出席「電影導演會教室2024」畢業禮。她表示剛與導演會畢業學生合作電影《破葉》，戲中扮演一女之母，帶出現代教育的理念，由於她現實中育有3個女兒，覺得電影內容講中自己心聲，演出特別投入，「以前大家對我有既定的形象，很少有機會演媽媽角色，今次遇到這個劇本，我一口答應，畢竟已當了媽媽，想在幕前有突破演出」。

陳嘉寶自認是半個虎媽，6歲大女今年將升讀小學，最近為她報考9間學校，比起很多勤力的家長報考20間，自己已算小兒科，幸好考獲心儀學校，非常感恩，她說：「湊小朋友都幾大壓力，因為讀書認字都是由自己親自教，我偏向戶外教學，帶小孩去餐廳點餐學字，有很多人望住我，可以減低自己發火的機會，也會安撫小孩不要有壓力。（會否嘗試母女檔拍戲？）暫未考慮，希望她過正常生活，若她長大後想做幕前再決定。」她平時要照顧6歲、4歲及3歲的孩子，生活很忙，但都期待幕前工作，她笑說：「現在有工作最開心，可以名正言順離開家中，又可以分擔家庭經濟，我出外工作，家中有媽媽和家傭幫手。」

楊偲泳遲大到拒受訪

出爐雙料視帝張振朗的女友楊偲泳同場現身，但她遲大到，到場後匆匆入場，僅讓傳媒拍攝，以趕入場支持儀式為由沒有受訪。

記者：鍾一虹