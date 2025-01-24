賀歲片《麻雀女王追男仔》首映 高海寧承諾8000萬票房著泳衣現身

【明報專訊】馬國明、高海寧（高Ling）、陳家樂、陳靜（Dada）、林盛斌（Bob）、郭珮文、林家熙（Locker）、蔡潔、許紹雄及尹光，前晚聯同監製兼導演王晶和葉念琛出席《麻雀女王追男仔》首映禮，高Ling、Dada及郭珮文收起性感，表示因配合首映禮主題要有新年氣氛，高Ling說：「所以我著到好似利市封一樣。」今年賀歲檔電影競爭激烈，她希望票房有3000萬元，若有8000萬元會穿泳衣答謝支持。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

馬國明稱心情緊張但沒失眠，不過清晨就起牀，「為電視劇《夫妻的博弈》開工，拍攝兩個多月，終於拍畢」。他與高Ling邀請家人和朋友捧場，包括馬國明太太湯洛雯，他們表示由於首映門票有限，未能出席的朋友說之後會自掏腰包捧場。談到謝票，他們表示會盡量配合，高Ling說：「票房好的話，會以行動再谷宣傳，我目標收3000萬，因大家新年必做的事就是睇賀歲片。」到時會否著泳衣答謝觀眾支持？她笑稱著泳衣不止3000萬元，票房要貼近8000萬，著三點式要更高票房。

馬國明唔敢公開著泳褲

問馬國明會否著泳褲配合？他即耍手說不可以。有提議騷肌或唱歌，他表示唱歌還可以，騷肌就不成，因沒有肌肉，交給陳家樂好了。馬國明日前憑《飛常日誌》奪大灣區最喜愛TVB男主角，宣布他獲獎一刻又天然呆。他稱估不到年頭播出的劇集，年底可獲獎。無綫總經理曾志偉表示用合約換獎的時代已過去，現在藝人得獎全憑實力，靠同事和觀眾投票。

問他們來年會否向同事拉票？馬國明表示公司盆菜宴正是拉票活動，笑言未來要更盡力。高Ling認為最重要是好角色，不受歡迎的話，拉票也徒然。

陳家樂勤練跑挑戰渣馬

陳家樂與Dada片中有親熱鏡頭。Dada透露他們被困密室，家樂有幽閉恐懼症，她要為對方人工呼吸。家樂說：「唔關我事，鏡頭拍了多個take，導演話益我，我話不需要。」問到事前有否跟太太連詩雅（Shiga）備案？家樂說：「沒特別備案，但有提及，她沒特別反應，不要講到她好介意。（成為人夫，有什麼鏡頭不會拍？）去年拍了入行以來最激的裸露戲，太太很尊重我的工作。提到馬國明說電影收得，交給家樂騷肌，他又「拋波」給Dada，「交給女神好了，我現在跑步太乾，沒肌肉可露」。家樂透露會參加渣打馬拉松，所以個多月前已開始練跑，「太太也想跑，原本希望跑全馬，但我已10年沒認真跑步，所以改跑10K，現在跑10K要60分鐘，未回到10年前50幾分鐘的完成時間」。他稱跑得好過太太，因太太生完BB不可以太激，所以跑渣馬時預了會拋離太太，「我想追時間，挑戰自己」。

Dada：最強body唔輪到我

Dada表示會留港為電影謝票，「導演一call即到，現在電影市道疲弱，戲院又相繼結業，希望大家多進戲院睇戲，百花齊放，炒熱市道」。高Ling說8000萬元票房著泳衣，問Dada會否跟隨？她說：「我著沒新意，以前都著過不少，有最強body是郭珮文和林襄，唔輪到我。不過如真的有8000萬票房可以商量。」家樂表示可以由香港跑到新界，收4000萬票房都可以，因為現在有練跑，應沒問題。

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