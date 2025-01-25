宣傳《射鵰英雄傳：俠之大者》 蔡少芬堅定眼神打動「兒子」肖戰

【明報專訊】改編自金庸武俠名著的內地賀歲電影《射鵰英雄傳：俠之大者》由徐克執導，找來人氣男星肖戰飾演主角郭靖，莊達菲演繹黃蓉。其他演員還有好戲之人蔡少芬、梁家輝、胡軍及吳興國等，陣容強勁。日前徐克率領肖戰、莊達菲、梁家輝及蔡少芬一同出席新片發布會，並提早跟觀眾拜年。大會準備了多個以「桃花酒燜雞」為名的盲盒，讓演員一齊打開，結果由蔡少芬抽中真正的「桃花酒燜雞」，她決定將之送給徐克，為對方送上好運。

蔡：與徐克導演合作是榮耀

蔡少芬相隔6年再拍電影，在《射鵰英雄傳：俠之大者》飾演郭靖之母李萍；說起當日一見到劇本，發現是徐克導演即大感震驚，很開心能參與，她說：「我覺得無論是哪個角色，能跟徐克導演合作簡直是我的榮耀！」徐克稱當初考慮找誰演李萍也不容易，因心目中要求既有俠氣、同時又有自己氣勢的女演員，於是記起10多年前曾跟他合作電視劇《七劍下天山》的蔡少芬，「當年她飾演女俠『飛紅巾』，完美演繹桀驁不馴的個性」。蔡少芬感激徐克事隔多年仍然記得自己，促成今次合作。

被肖戰高大靚仔外形吸引

提到51歲蔡少芬與33歲肖戰扮演母子，是嶄新的配搭。蔡少芬記得第一次與「兒子」見面時，已被對方的高大靚仔外形吸引，忍不住嘩一聲，合作過後也讚不絕口，「肖戰是很認真的演員，在大家綵排對戲時，已見到他有大俠的味道，完全與片中角色融為一體，很高興可以跟他合作。之後在港見到肖戰的代言海報，我跟仔女講，我這『兒子』真的很帥！」經合作後，蔡少芬與肖戰以「娘」和「子」相稱。

肖戰表示未開拍時現場氣氛很輕鬆，但當正式拍攝，就被「母親」的堅定眼神打動。他形容從對方的眼神裏完全感受到李萍是如何教導郭靖，難怪電影預告片播出後，不少網民亦認同蔡少芬的眼神全都是戲。

娛樂組