浪花男子亞博騷今開鑼 道枝駿佑拍劇獲讚厲害

浪花男子大橋和也（左起）、西畑大吾、大西流星、高橋恭平、道枝駿佑、長尾謙杜及藤原丈一郎。

【明報專訊】日本人氣男團浪花男子昨抵港，準備今明兩晚假亞洲國際博覽館Arena開騷，7名成員藤原丈一郎、道枝駿佑、大橋和也、大西流星、西畑大吾、長尾謙杜及高橋恭平接受本地傳媒訪問，用廣東話打招呼，「大家好，我哋係浪花男子」，還擺出心心手勢，表現親切。

浪花男子7名成員均首次來港，透露抵港前有蒐集資料，大讚香港天氣好很和暖；稱問過早前來港開騷的同門師弟Travis Japan，後者推介不少香港美食。大西流星說：「想吃雲吞麵及擔擔麵，也想帶些手信返日本。」長尾謙杜想去飲茶吃點心，高橋恭平透露之前在台北及首爾演出後抽空購物，大有收穫，來港前專程買了人生首個行李箱，準備瘋狂購物，問他想買什麼？隊友即笑言他要買多一個行李箱。

道枝駿佑謙稱透過這次亞洲巡迴，感受到各地粉絲的愛及支持，又表示這次巡演讓他們成長了。他稱完騷後想回家抱抱愛犬，大西流星表示返日本後想狂食拉麵。大橋和也稱之前在台北及首爾開騷期間吃了很多，體重增加不少。

問到隊友的戲劇演出，藤原丈一郎稱有看道枝駿佑的《金田一少年事件簿》，「有一種家人上電視的感覺，很厲害啊！」道枝駿佑解釋，「藤原知道我有一幕戲對白很長，足足28頁紙，所以覺得厲害」。道枝駿佑表示元旦與藤原相約看日出，幾乎通宵沒睡。新年期間他們收到前輩派的利市，西畑大吾說：「往年我會派利市給後輩，今年見不到他們，所以沒有派。」他笑言若在演唱會收到粉絲派的利市也不錯。

記者：蘇珮欣