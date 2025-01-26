被師兄顏米羔睇好 《中年3》黃博不多想免添壓力

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》27強已誕生，其中17人昨日出席商場活動，分不同組別上台對唱，現場觀眾即場投選心水組別。師兄羅啟豪和顏米羔獻唱打氣和分享比賽心得。

顏米羔透露近農曆新年忙錄影節目，又準備搞相展，最開心將前往美國，首次於賭城拉斯維加斯登台掙外快。他執導的電影仍在籌備中，「因向政府申請電影發展基金程序需時處理，只要款項到手便可開鏡，盼今年首季能順利開工」。顏米羔看好《中年3》參賽者黃博和善玥澄，讚黃博聲靚又唱得好，善玥澄聲線則較多變化，「我不敢貼誰人勝出呼聲高，根據經驗，賽前大熱未必一定贏，鼓勵努力爭取表現就夠」。

被網民貼為大熱的黃博，與前男子組合Square成員趙浚承受訪，趙浚承稱雖有幕前經驗，但細膽，比賽難免緊張，打入27強漸適應評審和歌唱導師的面口，比起初賽表現較熟習，「對手之間沒存在敵意，有人淘汰出局反而感不開心」。他現居北京，為參賽中港兩邊走，太太和6歲兒子農曆新年會來港度歲。如果贏比賽會否舉家搬回香港？他說未決定。

黃博感激顏米羔看好自己，謙稱其他參賽者也有水準，「會好好加油，唱好每首歌。勁敵方面，好欣賞趙浚承，靚仔唱歌又好聽，令人聽得如癡如醉」。被捧成大熱的她不敢想太多，怕有壓力，稱每名參賽者有不同性格，發揮也不同，很難只看單一方面。

記者：林蘊兒