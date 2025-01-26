胡子彤唱賀歲片主題曲 王丹妮周秀娜獻「第一次」

【明報專訊】賀歲片《臨時決鬥》下周二年廿九上映。胡子彤為電影唱主題曲《Pick Me Up》，片中演員王丹妮、周秀娜、張文傑、陳湛文、楊詩敏、喬靖夫、王尹菁和陳獻略參與rap部分，古天樂、梁詠琪聲演助陣。

胡子彤對唱電影主題曲表現興奮，「好開心可以唱與電影有關的歌，對上一次是電影《BABY復仇記》插曲《那時候》，今次是主題曲，實在非常開心，還有其他演員支持，跟我一齊參與，更加高興。首歌好輕快，好切合賀歲片檔期畀大家聽，希望大家可以入場支持《臨時決鬥》」。

張文傑自覺適合當rapper

有份參與rap歌部分的王丹妮表示：「今次是人生第一次rap歌，發覺原來真的要手舞足蹈先會rap得有力、有feel，所以我好放開咁唱，仲愈唱愈起勁，希望聽眾感受到我們這首歌的熱血同力量。」

周秀娜亦是首次到錄音室錄歌，開心有份rap賀歲片主題曲，透露以往只參與拍戲，今次是難得嘗試機會，「始終不是歌手，對唱歌沒有太大信心，今次rap一兩句，和同片演員一齊錄音，好開心，亦不太緊張」。

張文傑笑言第一次rap歌，還是電影主題曲，自覺幾適合當rapper，「下次可以rap多啲，我可以行歌手路線」。他稱首次入錄音室錄歌不緊張，當電影配音唱出來，覺得幾好玩。

娛樂組