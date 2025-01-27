ERROR開騷玩自嘲 唱曾志偉陳百祥經典歌 保錡突認愛 稱菊梓喬「我女友」

保錡被問緋聞女友菊梓喬（圓圖）對他生日有什麼表示，他說：「我同女友自己傾。」（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】ERROR前晚假會展舉行《WHAT'S GOING WRONG？？》演唱會，成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡除勁歌熱舞，還「扮嘢王」上身獻唱韓國男團BigBang成員G-Dragon、曾志偉、陳百祥、劉德華和譚詠麟歌曲。193又將「法拉利交通意外」和隊友保錡與菊梓喬緋聞擺上台，瘋狂自嘲放笑彈。肥仔強調非惡搞前輩，真心想向他們致敬。前晚34歲生日的保錡開心工作中度過，問到緋聞女友菊梓喬有什麼表示時，他說：「我同女友自己傾。」默認戀人關係。

唱G-Dragon歌扮「村姑」

ERROR一口氣跳唱多首快歌揭序幕，全場觀眾high爆站起身。肥仔、阿Dee和保錡演繹G-Dragon（GD）的歌時，肥仔學GD戴頭巾扮「村姑」。193問觀眾有沒有人買黃牛飛，有觀眾說有，193笑說：「你們的IQ有點低，門票還有少許仍未售出，點解要買炒價飛。」

ERROR在《叱咤樂壇頒獎典禮》捧蛋，193稱網民話他黑面，所以在台上玩頒獎，自辦「即刻樂壇同人講頒獎典禮」，自娛頒獎給自己，宣布ERROR獲至尊唱作組合金獎時，4子扮興奮到跳起，阿Dee和肥仔更喜極而泣，笑言這個獎若非自己頒給自己，相信一世都沒機會攞。

193重提炒車 稱保ERROR人氣

193之後表演棟篤笑，自嘲去年駕駛紅色法拉利在土瓜灣倒車，撞跌一名正在過馬路的婦人，又將隊友保錡和菊梓喬緋聞擺上台，「我倒車這件事，非常不光彩和不開心，因是交通意外，竟有網民說我是刻意，現在重提未知是否恰當，但重提大家才討論我，ERROR才有noise，為了個團，我不可以介意，因為不可以靠吳師父（保錡）的負面新聞撐起成個團」。

193說到保錡被指性騷擾，他以人格擔保對方沒性騷擾小朋友，「吳師父（保錡）是不會性騷擾小朋友，我見過好多次，沒一次是小朋友。另外，他陪人（指菊梓喬）買紙巾，證明他是顧家好男人。」引得全場大笑。

ERROR自扮嘉賓唱經典歌

193自覺2024年做得最對的地方是多反省，少跟人鬧交，「以前亂講嘢，我反思，決定不再亂講嘢後去見老細，話已想通，以後不再亂講嘢，老細真係好惜我、好順我意，第二日收到通知《戀講嘢》被cut，本來主持的長壽清談節目，因我亂講嘢，《戀講嘢》就壽終正寢」。

193曾揶揄無綫和曾志偉，在經典歌medley環節，ERROR扮嘉賓，唱出「獎門人」曾志偉主持的無綫節目《超級無敵獎門人》主題曲《天下無敵我愛你》mix《畀獎金》，唱畢肥仔扮曾志偉聲音說：「多謝晒。」另外，還唱了劉德華《獨自去偷歡》、陳百祥（阿叻）《我至叻》和譚詠麟《愛情陷阱》。

魚網收利市 播無綫台慶生日歌

保錡前日（25日）34歲生日，大會送上一籠壽桃，全場大合唱生日歌，ERROR伸長魚網收觀眾利市時，播出無綫台慶歌。ERROR騷後受訪，保錡對於生日開騷，表示很開心，覺得幾特別，很難忘，收到很多祝福，「今年是很好的一年，生日願望ERROR大紅大紫，大家拍住上，順風順水」。問之後如何慶祝？他說：「有點累，要回家睡覺，明（今）天還有工作。」不跟緋聞女友菊梓喬慶祝，對方送什麼給他？保錡說：「我同女友自己傾。」

否認和曾志偉陳百祥不和

問到為何播無綫台慶歌，又揀唱不和的曾志偉及阿叻的歌？肥仔說：「我哋從來冇講過唔啱。」193表示聽聞香港明星足球隊內部不和，他沒有跟曾志偉與阿叻不和。肥仔解釋medley環節想大家重溫經典，集體回憶。193稱跟曾志偉和阿叻等不熟又不認識，沒機會邀請他們任嘉賓，「主要是向他們致敬，因這些歌是我們由細聽到大」。

保錡表示很喜歡叻哥，對方搞明星足球隊，自己也喜歡踢足球，希望有機會踢足球隊。問肥仔扮志偉說話，練了多久？他否認模仿曾志偉，「即場想起就講，唔知似唔似」。肥仔強調不是惡搞，「真心致敬，若是惡搞，大家不會睇得那麼興奮」。

對於193將保錡陪緋聞女友菊梓喬買紙巾一事擺上枱，保錡稱不介意，總要面對，不需要嬲。肥仔說：「被人利用來笑，不如自己攞嚟笑咗先。」193的外公早前離世，承認心情有點影響，回憶首次開騷，外公也有捧場，透露前晚家人也有到場支持。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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