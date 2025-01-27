張馳豪為得獎感言過長致歉 LOONG 9郵輪見面會 冼靖峰無份

【明報專訊】張馳豪、冼靖峰、黃洛姸和黃劍文昨日到商場演出，張馳豪早前奪無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男新人，表示想放長假獎勵自己，到外地旅行休息，順便取創作靈感。對於有網民批評他於頒獎禮致辭時，講足數分鐘過長，張馳豪對此表示歉意感不好意思，「承認那刻比較激動，一時間想向太多人講多謝，今次是好好的學習機會，如果下次有機會再上台領獎，會盡量精簡。平日很少說話，今次將一年的限額用盡，之後會繼續努力工作」。

冼靖峰盼今年嘗試作曲和填詞，目前創作了6首不同曲風作品，其中一首歌交好友潘靜文幫手填詞，亦有向前輩方皓玟的歌曲風格取靈感。男團LOONG 9年初十在大型郵輪舉行見面會，冼靖峰承認無份參與，因當日有工作在身，未知LOONG 9何時全員演出，等公司安排，部分成員早前以限定組合在澳門表演，冼靖峰認為因每次表演形式不一樣，所以會有不同調整。

黃劍文透露早前搬新居，趕及農曆新年前執拾好，讓家人拜年和探訪他養的幾個月大貓仔。年初五他跟粉絲吃盆菜賀新春，之後放假到日本旅行。黃洛妍早前參加無綫與內地合作的節目《聲生不息•大灣區季》，跟衛蘭和薛凱琪合唱獲網民讚賞，黃洛妍很開心，藉節目跟內地觀眾打招呼，盼有機會進軍內地市場，視為好開始。

記者：林蘊兒