【開箱】《末日地堡2》 結局大反轉 預告下季變前傳

【明報專訊】《職業特工隊：叛逆帝國》瑞典女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）主演劇集《末日地堡》（Silo），2023年5月在影視串流平台Apple TV+首播，爛番茄網站專業評分達88%；等了年半，第2季去年11月中上架，影評分數升至96%。其實第2季未播完，Apple TV+已表示續訂多兩季，到第4季整個系列將完結。本月30日播出的第10集結局可說大反轉，最後一幕把故事線推前至首兩季設定的300年前，而且演出該幕戲的《權力遊戲》李玉（Jessica Henwick）和《傳媒家族繼承人》艾斯利蘇卡文（Ashley Zukerman）將參演第3季；換句話說，第3季很可能是前傳，追溯地下碉堡Silo的起源。

莉碧嘉費格遜戲分減

《末日地堡》講述巨大圓筒形地下碉堡Silo共144層樓，只有中央螺旋梯貫穿各樓層；140年前一場暴亂，摧毁過往歷史及紀錄，並設下衆多規條，包括不能私藏歷史遺物，也不能說要外出；居民也從小被「洗腦」，認為外面空氣瀰漫致命毒氣。每次有人說要外出，民衆都會齊集頂樓咖啡室看着巨大屏幕，外出者在外面會洗刷屏幕，但很快便命喪山丘。上季結尾，莉碧嘉費格遜扮演的Juliette，為了不讓情同家人的機械部同事受罰，跟新任市長Bernard交換條件自願外出，在師父Walker等人協助下，Juliette穿著不一樣的防備衣物，最終跨越山丘，遠離碉堡的監視器，發現外面世界原來有很多個跟她成長地一樣的碉堡。

跟上季Juliette由頭帶到尾相比，今季她的戲分可能減至一半甚至更少；第2季主要分成兩部分，講述Juliette抵達碉堡17，最初發現只有一名叫Solo的中年漢生還者，並從屍橫遍野及Solo所述中，知道碉堡17曾發生暴亂，而且類似碉堡共50個。Juliette這部分主要描述她要尋找保護衣，才能安全返回生活的碉堡18，然後警告所有人外面有危險，千萬別外出。第2季另一部分則描述碉堡18的人準備反抗，並認定Juliette仍生還，一場與Bernard為首的建制派衝突，如箭在弦。

論緊湊程度，今季發生在碉堡18的情節比較可觀，包括Juliette的機械部好友Shirley、Knox等策動反攻，暴露了IT部有獨立電力供應，相當大快人心；Walker為了救在囚的前妻Carla，跟Bernard鬥智鬥力。其中在IT部任職系統分析的Lukas，拆解有關碉堡的秘密，過程更懸疑曲折。看法官Sims的太太Camille游走兩大陣營，警長Billings忠於律法，都是有趣的人設，加上Bernard堅持維穩，都是主流建制的典型臉譜。今季Juliette的一條線，由於要探索碉堡17，並面對情緒不穩的Solo，可說比較納悶，直到發現5名生還的年輕人及小孩，才算有點生氣。

改編《羊毛記》三部曲

《末日地堡》改編自美國作家休豪伊（Hugh Howey）的《羊毛記》（Wool）三部曲，第2季結局只拍到小說首部曲臨近尾聲，講述Juliette穿上消防衣返回碉堡18，並透過文字忠告居民不要外出；當返抵碉堡，發現Bernard正要外出，Juliette勸阻他，此時焚化爐冒起火光。鏡頭一轉回到2049年的華盛頓，記者Helen問新任的國會議員Daniel，美國會否報復伊朗。估計第3季劇情將會跟從原著首部曲尾聲，即Juliette從大火中生還，並被推選為新任市長。另外，承接小說《星移記：羊毛記起源真相》（Shift），亦即興建碉堡的原因及過程，也就是第2季尾聲李玉與艾斯利蘇卡文分別飾演Helen和Daniel的時空。