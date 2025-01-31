難忘梁詠琪《嚦咕嚦咕》牌品差 周秀娜王丹妮相約決鬥四方城

【明報專訊】梁詠琪（Gigi）、周秀娜和王丹妮合演賀歲片《臨時決鬥》，3人農曆新年公私兩忙，除跟親友拜年，還會拉隊到戲院謝票。Gigi重提逾20年前主演賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》「詠琪」一角，牌品差好搞笑，令身邊朋友立志在有生之年，一定要跟她過年打一場麻將，她笑說：「我識打麻將，但很少打，約麻將腳好難，個個都要照顧家庭，每到農曆新年就打一次。」周秀娜和王丹妮立即起哄，笑言想睇「詠琪」重現，農曆新年相約Gigi和楊詩敏攻打四方城聯誼。

Gigi老公對利市金額嘩然

Gigi表示西班牙籍老公Sergio會入鄉隨俗去拜年，做足向長輩斟茶習俗，難忘婚後首年派利市最搞笑，「準備入利市時，枱上攤滿很多紙幣，老公見很多張金牛覺得很新奇、刺激，然後問：『原來新年要用咁多錢？』我說是的，大家開心、吉利，不可以沒有利市。他說好彩只派第一年，我說錯了，是年年都要派」。

Gigi稱過年講「恭喜發財」如家常便飯，不過由長相西化的老公和女兒Sofia說，效果截然不同，「大家聽到他們拜年說話會很興奮，覺得他們好叻、好得意。Sofia細個時有穿中國服飾，打扮成中國娃娃，現在她10歲，衣著方面有個人想法」。她曾隨夫往西班牙過農曆新年，特意帶傳統賀年食品，又在屋內掛揮春，「老爺、奶奶覺得這樣過節很新鮮」。談到新年願望，Gigi盼《臨時決鬥》票房大收旺場，個個演員拍打戲都很搏命，希望付出努力得到大家支持。

周秀娜求桃花運望脫單

單身周秀娜每逢農曆新年會換紅底褲，又買桃花擺客廳，祈求好意頭，「不過未有真姻緣出現，今年繼續求桃花運，一來希望增人緣和觀眾緣，也希望姻緣快點來到」。

有傳你保密戀情？周秀娜說：「有的話不會特登收埋，都會顧及另一方意願，暫時未有，順其自然，先寄情工作，我事業心都重。」

王丹妮過往農曆新年不用工作會跟老公和女兒回澳洲老家度假，當地正值夏季，熱辣辣過節，「珀斯很多香港和亞洲人，會有傳統的中國過年氣氛，飲茶、食飯的場所有舞龍舞獅採青儀式，所有人瘋狂鬥快塞利市入舞龍個口，又會放炮竹，有送舊迎新感覺，周圍掛滿揮春。屋企有幾個全盒放不同角落，大家跟親戚朋友開大派對，煎好多糕點，玩麻將、啤牌、魚蝦蟹等」。

記者：鍾一虹