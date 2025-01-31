初二啟市 嘉年華表演 張崇德喜獲大仔任助手

【明報專訊】張崇德昨日到深水埗擔任新春嘉年華表演嘉賓，表示農曆新年與家人留港度歲，因為年廿八（27日）收爐，食完團年飯仍忙於為網上頻道影片剪接，昨日大年初二啟市演出，開心邀得下個月18歲生日的大仔做助手，幫忙影相。剪片有否找兒子幫忙？他稱囝囝對節目中的中文、音樂話題不熟，透露兒子去年上大學，修讀跟媒體相關課程，希望對方多學媒體知識，將來可以教爸爸。會否讓囝囝入行發展？張崇德笑說：「這行很辛苦，雖然我做了幾十年仲堅持緊，他想做什麼將來可以慢慢再決定。」

書展前出首本英文書

張崇德稱一對子女沒有青春反叛期，一家幾口經常傾談，家庭關係親密，大感安慰，「這種關係有錢都買不到」。他透露16歲細女喜歡跳舞，正計劃考芭蕾舞8級試，很佩服對方堅持這個興趣，知道跳舞是很困難的事，「我個女不想上學，但喜歡睇書，覺得女兒掌握到一門技能就好，將來可教小朋友跳舞」。

張崇德來年大計正籌備推出第8本書，亦是他首本英文書，以「Life must go on」為題材，「我想藉這本書鼓勵大家不要放棄，因很多事要經歷和面對，人生會更精彩」。他稱新書已完成排版，會在書展前推出，「想都沒想過自己會出英文書，今次出英文書都驚失禮，難度在於如何表達好一點，希望大家不要笑我」。

記者：鍾一虹