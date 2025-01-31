【開箱】《哈利波特：烘焙巫師》 競製魔法甜品見新意

【明報專訊】影視串流平台Max去年11月落戶香港，同期推出廚藝競賽真人騷《哈利波特：烘焙巫師》（Harry Potter: Wizards of Baking），找來《哈利波特》電影系列中飾演「衛斯理雙胞胎」的奧利華及占士菲力普斯兄弟（James and Oliver Phelps）擔任主持，英國《哈》片片場變身比賽場地，參賽者需製作出各種以該片為題材的「魔幻」甜品，節目結合電影與甜品烘焙元素，創意十足，贏得口碑，難怪Max早前宣布將開拍第2季。

勝出者可成為烹飪書主角

《哈利波特：烘焙巫師》首季共6集，已全部在Max上架，香港觀眾還可透過Apple TV+及NowTV自選服務收看。節目中共9組參賽者，每組二人，均是專業糕點師與蛋糕藝術家，以《哈利波特》為主題製作不同款式蛋糕，優勝者沒有數百萬美元獎金，但可成為《哈利波特》官方烹飪書主角，還獲得如片中的霍格華茲年度學院盃（House Cup）獎盃。獎品是否吸引，見仁見智，但參賽者均自稱是《哈利波特》粉絲，有機會參加比賽已興奮萬分，加上置身拍攝該片的場地，求勝心似乎比其他比賽更強烈。據悉由於是英國熱門景點，因此只能在晚上通宵拍攝。

比賽分6個回合，首回合各組可選擇一個最喜歡的電影人物或場面，角色露娜羅古德（Luna Lovegood）、會動的「魔法樹」、「護法咒」（Patronus Charm）等，均成為參賽者的選材，透過蛋糕施展「魔法」；譬如選擇露娜羅古德的隊伍，烘焙出該角色被視為標誌的粉紅色眼鏡，鏡片更有閃爍效果，非常獨特；又有參賽者在巨型蛋糕加插機關，仿傚《哈利波特：神秘的魔法石》，營造出信件向空中噴出的效果，十分貼題。參賽者限時6小時內製作巨型蛋糕，必須創意與「魔法」效果兼備，還要包含兩種不同味道，難度甚高。各組創作的製成品，成為此節目最大看點。

獎賞包括向對手施魔咒

英國從不缺烘培節目，《英國烘焙大賽》便拍了10多季，還有《少年烘培大賽》，但像《烘焙巫師》般把整個節目圍繞《哈利波特》，倒是很新鮮。除有「衛斯理雙胞胎」奧利華和占士菲力普斯當主持，還請來片中扮演露娜羅古德的伊雲娜連治（Evanna Lynch）、「金妮」邦妮韋特（Bonnie Wright）等擔任客席評審。各回合以不同主題如古靈閣、斜角巷、禁忌森林、鄧不利多辦公室及霍格華茲大廳比賽，每回合淘汰一至兩隊，且要求一關比一關難，其中第3集講述以斜角巷商店為題，各隊需製作出50份小甜品，由50名遊客投選心水，結果製作出「金探子」（Golden Snitch）的隊伍稱冠，獲得的「獎賞」是可於下回合向對手施魔咒「整整石化咒」，暫停工作10分鐘，為節目增加不少趣味。

名廚Jozef Youssef及模特兒出身的Carla Hall擔任評審，兩人均專業，也擅長用評語帶動氣氛；不過兩人不像Netflix同類節目《黑白大廚》般，評審經常意見相反，反而很輕易便得出結論。整體來說，此節目圍繞《哈利波特》，粉絲一定喜歡，若在剪接加多點心思，更詳細地講解蛋糕製作過程，應該更完美，總好過現在重複相似的讚美之詞。