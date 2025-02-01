紅館騷尾場 陳慧嫻狂收利市 蔡卓妍揶揄關智斌「騷肌扇」辟邪

【明報專訊】陳慧嫻合共6場《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG》紅館演唱會前晚年初二尾場，完成首節演出，她急不及待向觀眾拜年送祝福，「今（前）日大年初二，恭喜發財！祝大家新一年全年大吉，身體健康、心想事成、生意興隆、順風順水、每日都笑口常開。夠唔夠呀？我覺得未夠，我要大家中六合彩！」慧嫻稱前晚有雙重意義，既是演唱會最後一場，同時也是紅館蛇年的第一個演唱會。之前5晚演出，慧嫻未有與觀眾握手，尾場終於解禁，演繹串燒跳唱快歌環節，主動提出想跟大家握手，眾人一呼百應衝向前排，還乘機派利市給慧嫻，反應非常熱烈，她收不切，要舞蹈員出手代收。

蔡卓妍（阿Sa）和關智斌（Kenny）任嘉賓，跟慧嫻合唱《跳舞街》。阿Sa跟慧嫻笑說：「我聽講你話想演唱會有『小鮮肉』，我專登帶了一位來，鮮唔鮮就唔知，但都幾好肉地。」慧嫻笑道：「OK嘅，我有把應援扇。」原來Kenny把自己的肌肉照印在扇上送給前輩，慧嫻手拿扇騷給觀眾看，阿Sa揶揄說：「你可以擺喺牀頭，用來辟邪。」引得全場爆笑。

蔡關大講食字賀年語

阿Sa與Kenny齊向觀眾拜年送祝福，大賣口乖，前者笑說：「我祝大家『SaSa』滾，齊齊有錢搵！」後者說：「我祝大家『斌斌』紛紛，吸好多金！」之後二人合唱《你最紅》前，祝願大家全年行好運，邊唱邊行近觀眾收利市，滿載而歸。

慧嫻表示完成6場演出後會小休，陪家人共慶新春，隨後開始準備3月在澳門舉行的巡唱。

娛樂組