港姐倪樂琳恨見財神沾旺氣 梁嘉莹祈遠離是非 楊梓瑤盼順利畢業

【明報專訊】2024年香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤期望蛇年可齊齊利市大豐收，3人有感棄掉簇新利市封不合環保原則，一起發揮創意，收集不同款式利市封，合力拼貼「福」字圖，代替買新年掛飾。她們又親筆寫上祝福句，寓意將去年奪獎的旺氣送給大家，冀盼2025蛇年伊始，大家一起福到接財神。

增磅節食 梁嘉莹為年糕破戒

倪樂琳自爆小時候拆利市後，喜收藏漂亮又有特色的利市封，儲下一大批交給母親循環再用，為環保出一分力。梁嘉莹遵照長輩規定，必等至正月十五元宵節後才拆利市，習慣維持至今。楊梓瑤自詡是媽媽小幫手，過年特別忙，「兒時收到利市會留起一小部分自用，買自己喜歡的東西，其餘存入銀行當儲蓄。我好鍾意幫媽咪包利市，做完很有成就感，好開心。母親是北方人，每逢過年都會一家人食餃子，有幫手一齊搓麵粉皮」。

面對農曆新年美食當前，身形纖瘦的楊梓瑤笑言不會因怕肥而忍口，最難抗拒至愛的楊枝甘露，唯有盡量戒吃消夜，以免翌日起身水腫。梁嘉莹自知近期增了磅，要節食戒口，可是對農曆新年必吃的年糕，又忍不住想破戒，「年糕好香又軟，我好鍾意食，以前聽得多『冰糖葫蘆』，最近留意網上推介『冰糖年糕』食法，未試過親自煎年糕，今年有興趣試試，如果成功，會讓倪樂琳和楊梓瑤試我的手勢」。

倪樂琳恨出席新春活動

倪樂琳、梁嘉莹和楊梓瑤首次以港姐身分一同賀新歲，倪樂琳非常期待，「因為我來自一家三口小家庭，以往過年不算太濃節日氣氛，一家人會跟傳統在除夕夜吃盆菜，然後行年宵花市，非常溫馨。成為港姐後，希望公司安排出席新春賀年活動或節目，讓我乘機與一大班人開心過節，感受熱鬧滋味」。問到蛇年願望，倪樂琳希望家人朋友身體健康、世界和平、心想事成、事業順利，知道以往公司有找同事扮財神，若有機會也恨沾一沾旺氣，祈求新一年財源廣進。

修讀碩士課程的梁嘉莹期望盡快完成學業和多接工作，去年當選後曾惹是非，盼蛇年所有事情，包括人際關係，順順利利。就讀北京電影學院的楊梓瑤希望大家都身體健康，今年可以順利畢業，尚未決定畢業後繼續進修還是全職入行，視乎之後工作量才決定發展去向。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

服裝：Mary Yu