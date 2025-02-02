【娛樂場】《友乜唔講得》 阮兆祥梅小惠江欣燕廣邀嘉賓話當年

【明報專訊】TVB「新」節目《友乜唔講得》，由阮兆祥、梅小惠及江欣燕主持，每集邀請不同嘉賓齊話當年，包括吳雨、草蜢、汪明荃、黃百鳴、陳欣健、薛家燕、陳彥行、鄧兆尊、陶大宇、胡楓、廖碧兒、蘭茜、錢嘉樂、米雪、陳淽菁、鄧梓峰及曾志偉。一班電視人講舊史，可算是電視史上首個資訊量極大的電視歷史Talk Show。

首播吸106萬觀眾

阮兆祥、梅小惠及江欣燕經常三人行，他們的感情儼如家人般親密；三人皆是1985年參加不同的比賽入行，梅小惠參加TVB首屆健美小姐、江欣燕是《新秀》參賽者，阮兆祥參加1984年《新秀》落敗，翌年參加港台的全港十九區業餘歌唱比賽獲季軍踏足娛樂圈。他們入行40年，目前阮兆祥仍活躍於綜藝節目，江欣燕早已升級做媽媽角色，新一輩的觀眾可能對梅小惠感到陌生，因她淡出幕前一段長時間，主力幕後工作。

節目3年前拍攝

《友乜唔講得》上周播映首集，有網民在討論區留言：「好嘈，成個節目就係三條友係咁哈哈哈瘋狂大笑……」當年梅小惠就是以「傻大姐」形象及招牌「馬笑聲」受歡迎。這個懷舊組合有捧場觀眾，首集最高收視16.4點，約106萬觀眾收看，於周日有此收視，是難得好成績。

有收看首集的觀眾也許會奇怪，三人入行40年，但節目中卻說是37年的友情，皆因這個節目是3年前拍攝的，一直沒播，3年後突然重見天日。其實《友乜唔講得》是梅小惠監製的第二個電視節目，她監製首個清談節目是阮兆祥與黎耀祥主持的《雙祥見》，先後在myTV SUPER與J2播放。

《友乜唔講得》雪藏3年後推出，由於節目內容是話當年，故3年後播也沒有過時。梅小惠稱不清楚為何相隔3年才播，最開心是節目終播放。她最近也復出幕前，跟阮兆祥進駐小紅書與抖音平台，開「哥哥姐姐加友站」拍搞笑片。

3名主持在《友乜唔講得》首集自爆當年事，原來梅小惠因家姐梅小青是麗的電視的導演，她覺得家姐好有型，也想做幕後，選擇先做幕前打好人際關係，再轉做幕後人，故參加首屆健美小姐。她還自爆信心十足勝出，司儀何守信宣讀得獎者時聽錯號碼，想行出去領獎，幸好何守信及時以眼神提醒她免出洋相。

學界梅艷芳與學界陳百強

江欣燕跟阮兆祥早於中學時期認識，當年他們也參加校際歌唱比賽，分別有「學界梅艷芳」與「學界陳百強」之名。嘉賓吳雨爆料稱當年為撼亞視扭盡六壬，幕後的故事很吸引。第二集嘉賓是草蜢，原來蔡一智曾是阮兆祥的競爭對手，同參加1985年港台的十九區業餘歌唱比賽。

《友乜唔講得》 翡翠台

逢周日晚上10時正