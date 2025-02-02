聘代母誕女 取名疑向《姆明》作者致敬 莉莉哥連斯榮升媽媽

【明報專訊】《艾蜜莉在巴黎》莉莉哥連斯（Lily Collins）2021年與《愛有來世》導演查理麥杜華（Charlie McDowel）拉埋天窗，結婚逾3年，前日傳來喜訊，兩人榮升父母，透過代母迎來女兒Tove。另一方面，早前偕同懷孕9個月太太Jarah逃出加州山火的《這就是我們》男星米路雲迪米基亞（Milo Ventimiglia）亦報喜，同樣榮升父母，女兒Ke'ala上月出生。

莉莉哥連斯與查理麥杜華毫無預警前日在社交平台共同上傳一名嬰兒的照片，留言表示「歡迎我們的世界中心Tove Jane McDowell到來。對代母及一直幫助我們的人，言語永遠無法表達我們的無盡感激」。

照片中的Tove穿著米啡色連身衣，戴有花形圖案的冷帽，旁邊被子繡上Tove的名字。有美媒估計莉莉哥連斯與查理麥杜華把女兒取名Tove，是向童話小說《姆明》的芬蘭藝術家及作家Tove Jansson致敬。事緣查理去年執導的電影《The Summer Book》，由《絕望者之歌》格蘭高絲（Glenn Close）伙拍《世上最爛的人》挪威男星安德斯丹尼爾辛李（Anders Danielsen Lie）主演，正是根據Tove Jansson於1972年出版的同名小說改編；有份監製該片的莉莉亦曾在主持的播客中表示，Tove Jansson的作品對她影響深遠。

查理麥杜華去年10月受訪時表明與莉莉哥連斯想成為父母，但後者一直沒懷孕迹象，由代母代勞一事亦非常保密；據娛樂新聞網站TMZ報道，Tove疑上周初在北加州出生，查理母親兼《驚世謊言尼克遜》女星瑪莉薛汀寶（Mary Steenburgen），以及繼父兼《臥底老友記》泰丹遜（Ted Danson）上周到訪當地醫院，疑探望剛出生的Tove。

未知是否找代母懷胎引來惡意攻擊，新手爸爸查理麥杜華在社交平台感激大家的祝福之外，同時提及收到有關代孕的不友善留言，「不是代孕專家，沒關係的。不知道為什麽有些人需要代母生孩子，沒關係的。無論你如何假設，不知道某些人找代母的動機，沒關係的。花少點時間向世界發表仇恨說話，沒關係的，尤其美麗的女嬰為人們帶來很多的愛。現在就這樣吧，因為她剛大便，而我需要為她換尿片了」。其實不少荷李活女星會找代母生育，譬如真人騷女星Paris Hilton的一子一女，均由代母效勞；另一真人騷女星Kim Kardashian則因首兩胎的痛苦分娩經驗，決定第3胎起找代母。

米路雲迪米基亞榮升爸爸

另一方面，上月7日加州「斷崖山火」（Palisades Fire）不斷蔓延，《這就是我們》米路雲迪米基亞位於馬里布的住所不但遭燒毁，他與當時懷孕9個月的太太Jarah更狼狽地收拾細軟撤離，米路受訪時稱BB房還剛佈置好；前日他傳來喜訊，榮升父親的他稱女兒Ke'ala Coral順利在上月23日出生，Jarah亦於社交網留言表示，「房子沒有了，但永不會沒有家，歡迎Ke'ala Coral來到世上」。她稱火災中失去家園，但也視之為恩賜，「我認為這是一份禮物，為不能避免的事情到來而練習；我也永遠感激能在白天從『斷崖山火』中撤離，這樣我們感覺更有準備，並非半夜完全措手不及」。