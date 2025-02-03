《粵劇特朗普》三度公演 李居明辦新光開放日 公開神秘化妝間

【明報專訊】玄學家李居明監製《粵劇特朗普》三度公演，前晚於新光劇院賀歲演出。李居明帶領演員龍貫天、陳咏儀及陳鴻進等進行開鑼拜神及醒獅點睛儀式。李居明表示演出4場，開售數天已爆滿，最開心吸引不少年輕人捧場。新光劇院3月正式結業，他有連串計劃，2月22日舉行「新光開放日」，免費招待市民參觀，包括以往從未開放，傳聞很不可思議的神秘化妝間，「化妝間已冰封10多20年，我曾帶賴慰玲入去拍戲，有什麼靈異事發生就不講，是徇眾要求才開放，大家如夠膽，可到場參觀」。3月1日在劇院內搞千人周末午夜場，上映長3.5小時電影《大迷信2025》，正聯絡小食檔主到戲院門外擺檔，讓大家重溫昔日看午夜場情景的集體回憶。到3月3日劇院的正式交接日，會有紀念儀式，「當晚演出最後一場劇目後，近千名觀眾應會在場，還有其他圍觀市民及傳媒，估計有數千人，一齊見證新光拉閘和熄燈儀式，暫未知是否要封路」。

已成立「當代粵劇團」

雖然新光劇院關閉，李居明已成立「當代粵劇團」，繼續撰寫劇本和投資各類粵劇，沒有太不捨的感覺。他自爆過去12年投資粵劇花費天文數字，「每月蝕100萬，做12年可以計蝕了幾多錢。做過37套劇，每套也蝕本，但投資不是為賺錢，是為理想和支持粵劇文化。像今次套劇想表達4個字『放下來吧』，寓意香港人將煩惱事放下」。他打算到澳門及馬來西亞巡演，及跟西九文化區戲曲中心斟洽，有機會上演新版本《粵劇特朗普》，屆時加新人物角色。他笑指有人提議他改編電影《色，戒》變成粵劇，認為寫女間諜題材有發揮，牀戲考慮用粵劇功架演繹。他亦籌備明年暑假於戲曲中心舉行的「新光粵劇節」，最頭痛劇院內的一幅12呎長對聯，未知拆除後如何擺放處理，難物色適當地點掛上。

記者：林蘊兒