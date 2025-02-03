姚焯菲蛇年改形象出跳唱快歌 詹天文向唱作人進發 鍾柔美感恩機會不斷

【明報專訊】《聲夢傳奇》3小花姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）備受無綫力捧。Chantel去年底自新西蘭返港後工作不斷，新一年會推出貼近歐美流行風格的跳唱快歌，改變形象，已18歲的她不想再停留在17歲做小公主，心智和形象偏向成熟。Windy龍年到廣州入讀音樂學院，蛇年在音樂上要追回進度，錄全新風格新歌，新一年有兩項目標，包括練出馬甲線及向唱作人進發。Yumi期待有更多作品，兼顧事業與學業。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Chantel、Yumi、Windy外形和歌唱風格各有不同，各有粉絲支持。農曆新年她們不鬥唱功鬥畫功，在自家畫作寫下吉祥語，祝福《明報》讀者蛇年行大運！Chantel跟隨過年傳統習俗穿新衣，寓意有新開始，希望大家拭目以待。Windy因懶於為新年特別置裝，將責任交予媽咪，為她襯好一套套適合賀年的紅噹噹新衣，亦寓意蛇年展開新開始。Yumi亦迷信「紅色」會帶來好運，必定穿有紅色元素的新衣去拜年，祈求新一年「紅」運當頭。

Chantel想去埃及睇木乃伊

Chantel去年底返港後密密工作，出席活動、頒獎禮及錄影節目，過年前身體不適，蛇年願望首要身體健康，才能開開心心陪家人，生生猛猛迎新歲。聲音變沙啞的她寄望新一年有假放，在家休息或去旅行放鬆心情。有提議跟聲夢一班朋友出埠拍旅遊節目。她大讚好，認為可以寓工作於娛樂，「我一直好想去希臘或埃及旅行，很喜歡探索名勝古蹟，埃及予人神秘感，雖然我好驚木乃伊，但又恨去看，好鍾意冒險。如果是來回快閃幾日，就揀日本或台灣比較方便」。

Chantel預告今年會推出一首貼近歐美流行風格的跳唱快歌，參考外國女歌手Dua Lipa的音樂元素，形象上亦會稍作改變，「不想再停留在17歲做小公主，踏入18歲是成年人，無論心智和形象都偏向成熟少少。新歌已開始排舞，還要練習肢體語言和表情，加上近期衣著打扮配合，想慢慢滲出少少女人味的感覺，希望大家會看得慣」。

Windy盼練出馬甲線

Windy總結龍年專注應付公開考試，終如願考入內地知名的廣州星海音樂學院，決定蛇年追回進度，趁春節有近兩個月學校長假期，灌錄全新風格新歌和拍MV。她透露新一年有兩項個人目標，「首先是努力健身令身形更好，想練出馬甲線。另一個是向唱作人進發，一人包辦曲、詞、編、監、唱，甚至挑戰構思MV故事！對我來說，有屬於自己創作的作品，才是真正的歌手」。Windy自認是感性容易被觸動的人，從日常生活、逛街或看電影，將感受記低或拍下畫面加入自己聯想，嘗試轉化成文字寫成歌詞。她不排除日後時機成熟，能寫出一首完整的曲及詞，願意為好友Chantel或Yumi度身訂做音樂作品。

Yumi願望食極唔肥

Yumi回顧去年推出3首音樂作品又首次擔正拍劇，角色算是跳出舒適圈突破自己，開心獲多名前輩親自指導，感恩機會不斷，頗滿意去年成績。Yumi繼續努力兼顧事業與學業，對於獎項只視為奮鬥動力不會強求，對未來發展不會太急進，盼一切循序漸進，「慶幸新年有分參與不少賀年活動演出，借機感受過時過節的熱鬧氣氛。農曆新年我必吃年糕和蘿蔔糕，雖然本身是『瘦底』，畢竟已踏入18歲，好驚易肥難瘦，為上鏡好看，也要好好控制食量，蛇年願望是食極唔肥」。

髮型：Hugo Poon@PRIVATE i salon

化妝：King yip@kingsmakeup

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com