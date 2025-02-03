【開箱】《柏靈頓：秘魯大冒險》 千里迢迢領略家庭意義

【明報專訊】蛇年賀歲檔在港上映的英美電影代表，只有昨日本欄介紹的《完美伴侶》及大年初一開畫的《柏靈頓：秘魯大冒險》（Paddington in Peru），後者已是同系列的第3集，去年11月在英國上映，不過美國等地要到情人節才開畫，目前全球票房約8300萬美元，跟上集《柏靈頓2》總收入2.83億美元仍有頗大差距；在爛番茄網站的評分則不相伯仲，今集亦由首兩部導演保羅京（Paul King），換成首次執導劇情長片的德格衛奕信（Dougal Wilson），成績已算保持水準。

尋找失蹤露西姨姨

《柏靈頓：秘魯大冒險》講述柏靈頓熊出發到秘魯探望住在退休熊之家的露西姨姨，到達後卻發現她失蹤了，柏靈頓熊於是與布朗家族一起四出尋找，不但深入亞馬遜叢林，還要穿越秘魯高山，展開一場上山下水的驚心動魄大冒險。

結合真人演出與動畫的2014年《柏靈頓小熊大電影》及2017年《柏靈頓2》，合共票房超過6億美元（約46.8億港元），兩片亦先後獲「英國奧斯卡」電影學院獎（BAFTA）提名，可說既叫好又叫座。今集除了導演由保羅京換成過去擅拍廣告片與MV的德格衛奕信之外，扮演布朗太太瑪麗也由首兩集的《忘形水》莎莉賀堅絲（Sally Hawkins），改為《新聞室風雲》愛美莉莫緹瑪（Emily Mortimer）。布朗先生亨利、女兒朱迪及兒子莊納芬，則繼續由《唐頓莊園》曉邦納威利（Hugh Bonneville）、瑪德蓮哈里斯（Madeleine Harris）及森姆佐斯連（Samuel Joslin）飾演。《女子十二不設防》資深女星茱莉華達絲（Julie Walters）則扮演布朗家的管家柏蒂太太。

演出陣容鼎盛

柏靈頓和露西姨姨繼續由《單身動物園》賓韋素（Ben Whishaw）及《王冠5》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）獻聲。首兩集分別有金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）及《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）演奸角，今集除了後者在結尾彩蛋驚鴻一瞥之外，還有《爭寵》奧斯卡影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）及《黑俠梭羅》安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）加盟，前者扮演表面是修女實際覬覦黃金城寶藏的奸角，安東尼奧則扮演為了女兒而洗心革面、擺脫家族詛咒的船長；《職業特工隊》系列女星希莉艾維（Hayley Atwell）出場兩幕，飾演亨利布朗的上司，全片陣容可說相當鼎盛。

今次柏靈頓重返成長地秘魯，景色比前兩集更多彩之外，思索家的意義成為了今集的主題。先是瑪麗感慨朱迪和莊納芬長大成人，各有天地，前者忙於考大學，莊納芬則宅在房中幾乎足不出戶，讓她緬懷以前一家四口會擠在梳化笑鬧的歲月。柏靈頓為了找露西姨姨闖進黃金城，終於知道自己的身世，重遇族人，也明白到鍾情橙味果醬的原因。布朗一家經歷重重波折，陪伴柏靈頓找到露西姨姨和他的故鄉，瑪麗以為要就此放手，讓他跟族人一起生活，怎料已拿了英國護照的柏靈頓，分得很清楚，族人是他的根源，布朗一家才是心之所安的歸宿，呼應了原作者米高邦德（Michael Bond）創作「移民熊」的緣起。柏靈頓積極融入英國生活的成果，在此片顯而易見。當然，改編自兒童文學的電影，所有笑料難免保持一級純潔範圍，譬如開場時柏靈頓拍攝證件相，結果變成「災難」，照片也看不清樣子，透過闖禍與連串肢體語言製作出相當《戇豆先生》式的笑料。

曾與英女王共享下午茶

英女王伊利沙伯二世登基70周年，便跟柏靈頓拍過一條短片，片中他們一起享用下午茶，一樣愛吃果醬三文治，柏靈頓總把三文治藏在帽子裏，英女王則調皮地從她iconic的手袋中掏出三文治。柏靈頓向女王道謝後，他倆還隨Queen名曲《We Will Rock You》用銀湯匙打拍子。如果看過《真的戀愛了》當記得曉格蘭特扮演的英揆，面對來訪卻態度跋扈的美國總統，曉格蘭特向滿場記者是這樣說的，「我們的國家也許細小，卻是偉大的。當中出過莎士比亞、邱吉爾、披頭四、辛康納利、哈利波特，還有碧咸的黃金右腳」，編劇若在今天也許還應加上柏靈頓熊，尤其經過3部電影之後。

金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）在《喪盡癲才》飾演過氣巨星，片中跟《最後生還者》佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）扮演的基治粉絲在討論電影，佩特羅自言《柏靈頓2》是其最喜愛電影三甲之一，基治不敢置信，於是兩人重溫電影一次，看罷均淚流滿面。佩特羅表示每次看《柏靈頓2》都會落淚，「它令我想成為更好的人」。這就是米高邦德的文字化成影像後，不滅的正能量，一如柏靈頓總是那麽善良，以德報怨。

上映日期：1月29日